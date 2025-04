Die Switch verliert ein Exklusivspiel, dafür bekommt die Switch 2 ein Exklusivspiel dazu

Ein lange Zeit bewährtes Rezept zum Verkauf von Videospielkonsolen: Spiele. Am besten exklusiv, denn dann hat man ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Strategie ist inzwischen verwaschen, weil Spiele immer teurer werden und sich auf der anderen Seite mit Spielen mehr Geld verdienen lässt als mit Konsolen.

Xbox veröffentlicht deshalb fleißig in alle Richtungen und Sony PlayStation hat in erster Linie den PC als Einnahmequelle ausgemacht. Nintendo ging eine Zeit lang in Richtung der Mobilgeräte, doch das ließ nach. Viele Spiele von Drittherstellern sind zeitexklusiv, so auch Disney Illusion Island.

Die „alte Switch“ verliert jetzt dieses Exklusivspiel. Das im Juli 2023 für Nintendo Switch veröffentlichte Disney Illusion Island wird am 30. Mai auch für PlayStation erscheinen. Das besagt jedenfalls das Backend des PlayStation Stores, wie PSDeals ermittelt hat. Inzwischen ist die Veröffentlichung nicht nur für PS5, sondern auch Xbox Series und PCs offiziell. Die alte Nintendo-Konsole dürfte diesen Abgang wohl verkraften.

Attraktiver ist da hingegen der zeitlich befristete, exklusive Neuzugang für die Nintendo Switch 2. Wie ein neues „Creator’s Voice“-Video von Nintendo of America zu Hades II enthüllt, wird das populäre Roguelike „für Konsolen zuerst auf Nintendo Switch 2“ erscheinen.

Hades II auch für die alte Switch

Das trifft dann auf „Version 1.0“ zu, denn Hades II ist seit einiger Zeit schon im Early-Access auf PC-Steam und im Epic Games Store. Wenn „Version 1.0“ später in diesem Jahr erscheint, dann neben Steam, im Epic Games Store und Nintendo Switch 2 auch für die alte Switch, wie Entwickler Supergiant Games bei Twitter konkretisierte. Wann Hades II für PlayStation oder Xbox erscheint, ist offen.

Hades II ist der Nachfolger des vielfach ausgezeichneten ersten Teils und ging im vergangenen Mai überraschend und ohne große Vorankündigung in den Early-Access. Schon mit der ersten Version heimste Hades II allerhand Lob ein. Schon jetzt fühle sich Hades II „unmöglich groß und unglaublich poliert“ an, schrieb damals Mitchell Saltzman bei IGN. Hauptcharakter Mel sei fantastisch, die neuen Verbesserungen im Kampf und Spielverlauf hervorragend.

