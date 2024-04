Final Fantasy XVI: Fans amüsieren sich köstlich über die Tomberry-Hintern aus The Rising Tide

Seit dem 18. April könnt ihr euch an der Seite von Clive und Gefährten mit „The Rising Tide“ in ein neues Abenteuer in Final Fantasy XVI schwingen. Die Download-Episode bietet allerhand Neuerungen – da wäre etwa die verborgene Nordregion Mysida, der verloren geglaubte Esper Leviathan, und … die Rückkehr der Tomberrys.

Mit „The Rising Tide“ feiern die für gewöhnlich knuffigen – aber auch brandgefährlichen – Serienveteranen ihre Rückkehr. Und zwar in neuer Gestalt. Final Fantasy XVI inszeniert die Messer-schwingenden Fieslinge in deutlich humanoider Gestalt. Den Steiß schmückt zudem eine Fischflosse, quasi passend zum frischen Setting.

Nun haben Fans aber eine amüsante Entdeckung gemacht und die handelt davon, was sich unter besagter Fischflosse befindet. Und zwar ein schicker, menschenähnlicher Hintern, den Twitter-User kokokisu praktischerweise mit einem Screenshot festgehalten hat. „Bitte weckt in mir gegenüber Tonberry keine solchen Gefühle …“, schreibt der User humorvoll.

Zahlreiche User zitieren den entsprechenden Tweet und stimmen in die amüsante Entdeckung ein. Ein User macht sich gar die Mühe, dem wohlgeformten Hinterteil ein regelrechtes Essay zu widmen, das so beginnt: „Dieser Hintern wurde nicht nur mit viel Kunstfertigkeit gefertigt – die neueste Technologie, die hier zum Einsatz kommt, macht ihn schlicht zu einem erstklassigen Hintern.“ Den Rest übersetzt ihr euch am besten selbst.

„The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI ist seit dieser Woche verfügbar und schließt den Erweiterungspass ab. Pünktlich zum Start des DLC ging auch ein neues Update für an den Start, das ein paar spannende Neuerungen mit sich bringt.

via Automaton Media, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.