Das war … Kalenderwoche 51/2023

Frohe Weihnachten! Ganz so viel los war in den letzten Tagen natürlich nicht mehr. Allerdings konnte PlayStation 5 beispielsweise einen neuen Meilenstein vermelden und zu Final Fantasy VII Rebirth gab es eine neue Info-Welle. Nach den Videos der Woche gibt es zum Schluss noch zwei neue Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony konnte in dieser Woche einen Meilenstein vermelden. Die PlayStation 5 hat sich inzwischen 50 Millionen Mal verkauft. Damit ist man ziemlich genau gleich schnell gewesen wie bei der PlayStation 4.

In der Game Informer ist Final Fantasy VII Rebirth (PS5) derzeit ein großes Thema. So erreichen uns einige spannende Details. Zunächst stellten die Journalisten fest, dass die Entwickler offenbar sehr vom Spiel überzeugt sind. Punkten will man mit den Nebeninhalten, man nannte die ungefähre Spielzeit und plauderte über die Rolle von Zack. Die Fans stellen sich unterdessen in einer Kampagne hinter das Entwickler-Team, welches auch unschöne Erfahrungen machen musste.

Einige erste Details nannte SEGA zur Reboot-Welle mit Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi und Crazy Taxi. Falcom äußerte zudem Pläne, The Legend of Heroes: Trails in the Sky für moderne Konsolen zu veröffentlichen. Von Komponist Yuzo Koshiro kam ein Aufruf, Illusion of Gaia und Terranigma neu aufzulegen. Eine kleine Kontroverse zu verzeichnen gab es zu God of War und die Rolle von Kratos.

Neu angekündigt wurde mit AlternaWelt: Blue Exorcist Gaiden (PC, Mobil) ein Action-RPG. Zur Veröffentlichung in Japan von SPYxANYA: Operation Memories (PS4, PS5, Switch, PC) veröffentlichte Bandai Namco noch den Eröffnungsfilm. Je den Veröffentlichungstermin gab es zu South Park: Snow Day! (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) und The Cub (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Einige weitere Gameplay-Eindrücke gab es aus Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC), für Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) stieg Shaheen in den Ring und in SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ging es mit einem Gefährt durch die Wüste sowie um die Basisentwicklung.

Mit einem Musikvideo hat Square Enix ein halbes Jahr Final Fantasy XVI (PS5) gefeiert. Nintendo Switch erhält im nächsten Jahr nicht nur El Shaddai: Ascension of the Metatron nachgereicht, sondern auch Xuan-Yuan Sword VII (Link). Den Sprung auf Konsolen schafft ebenso die Visual Novel Mediterranea Inferno. Zum Start ins neue Jahr dürfen wir uns auf einen Epilog zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) freuen. Bereits erhältlich ist sogar ein Update zu Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

Weitere Charaktere unterwegs sind für Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC). Nach Lucilius verstärkt auch 2B das Roster. Auch One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhält neue Gesichter. Auch bei Front Mission 1st: Remake (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gibt es Nachschub mit neuen Inhalten. Die aktuelle Roadmap zu Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) findet ihr hier, während Nintendo bei Super Mario Run (Mobil) ein Wonder-Update vornahm. Zudem ließ man sich etwas weiter in die Karten blicken, wie die Donkey-Kong-Welt im Freizeitpark Super Nintendo World aussieht.

Nun sind wir schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Ein großes Update zum Erstling ist Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht). Die Kämpfe sind nun dynamischer und intelligenter, dafür fehlt leider der RPG-Modus. Mit der Veröffentlichung des zweiten Teils der Erweiterung Der Schatz von Zone Null von Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) (zum Testbericht) können wir ein positives Fazit ziehen. Es warten zwei neue Gebiete, eine schöne Story und viele kleine Beschäftigungsmöglichkeiten.