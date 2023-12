Bloober Team: Entwickler von Silent Hill 2 Remake stürzt sich schon ins nächste Spiel

Der in Polen ansässige und für Titel wie The Medium, Blair Witch, Layers of Fear, Observer und nicht zuletzt Silent Hill 2 Remake bekannte Entwickler Bloober Team hat nun bekannt gegeben, dass man eine Übereinkunft mit dem US-amerikanischen Medienunternehmen Skybound Entertainment getroffen habe, um eine neue Horror-IP in Videospielform zu realisieren.

Horror-Erfahrung auf neuem Level

Das noch unangekündigte und mysteriöse Projekt trägt bis dato noch den Codenamen „R“ und soll irgendwann im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Der CEO von Bloober Team Piotr Babieno gibt an, dass man mit diesem neuen Projekt das vorhandene Horror-Know-How auf die nächste Stufe heben möchte. Einer der wohl bekanntesten Lizenen, die Skybound Entertainment besitzt, dürfte wohl Walking Dead sein. Vielleicht erwartet uns also ein neuer Titel in diesem Franchise.

Der Launch-Trailer zu The Medium

via Gematsu, Bildmaterial: The Medium, Bloober Team