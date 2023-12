Mediterranea Inferno: Visual Novel holt euch aus der Isolation und erscheint auch für Konsolen

Mediterranea Inferno ist eine Visual Novel, die am 5. März 2024 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel stammt vom Entwicklerstudio Eyeguys und der Name scheint Programm zu sein, denn das Spiel hat einen gewöhnungsbedürftigen Grafikstil.

Wir begleiten Claudio, Andrea und Mida in ihrem Sommerurlaub. Die drei jungen Männer sind Anfang 20 und mussten unter einer schweren Isolation leiden, da es 2020 eine große Pandemie gab. Die drei versuchen, die Isolation hinter sich zu lassen und ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen.

Wir planen den Tagesablauf des Trios und tauchen dabei in ihre Ängste, Obsessionen und Vergeltungswünsche ein. Wir entscheiden, ob die Charaktere einen faulen Nachmittag am Pool, eine lüsterne Nacht im Club oder einen morbiden Besuch auf dem Friedhof planen.

Ursprünglich erschien der Titel für PCs via Steam und Epic Games Store am 24. August 2023. Das Entwicklerteam gibt an, dass ein Durchlauf rund drei bis vier Stunden dauert. Dabei sollen wir eines von vielen möglichen Enden erleben und etwa 60 % des Spielinhalts sehen.

Falls ihr euch unter dem Spiel nichts vorstellen könnt, haben wir euch einen Trailer eingebunden, den ihr euch ansehen könnt. Wir sprechen allerdings eine klare Warnung vor zu viel Flackern für diesen Trailer aus.

Der Trailer zu Mediterranea Inferno

via Gematsu, Bildmaterial: Mediterranea Inferno, Santa Ragione/Eyeguys