Final Fantasy VII: Fans wehren sich und starten Kampagne als Zeichen gegen Belästigungen

Wir hatten mehrfach darüber berichtet, dass sich Szenario-Autor Kazushige Nojima bei Twitter wiederholt Belästigungen durch Fans ausgesetzt sieht. Auch der Community um Final Fantasy VII geht dieses Verhalten gegen den Strich und um ein Zeichen zu setzen, haben Fans die Kampagne #ThankYouFFVIIDevs ins Leben gerufen.

„Sie versuchen zu kontrollieren, was mit einem Spiel geschieht, das ihnen nicht gehört“, beginnt Lyndi Steinhilber ihren Aufruf. „Dieses Verhalten ist mehr als falsch. Es ist geradezu ekelhaft. Ich hasse es absolut, dass die Entwickler diese Art von Kommentaren sehen. Niemand verdient es, schikaniert oder belästigt zu werden, nur weil er SEINE Geschichte und SEIN Spiel so gestaltet, wie er es möchte“, so Lyndi weiter.

Es sei die Kreation der Entwickler, nicht jene der Fans. Die echten Fans sollten den 17. Dezember deshalb nutzen und aufstehen, um zusammenzukommen und diesen Tag mit Liebe und Positivität zu füllen. „Meine größten Hoffnungen für diese Veranstaltung sind einfach: Die Entwickler zu ermutigen, weiterhin das zu schaffen, was sie wollen. Die Toxizität auszublenden, wenn auch nur für einen Tag. Ich möchte, dass die Entwickler sehen, dass die guten Fans die echten Fans sind.“

Und eben jene Fans fluten seit gestern das soziale Netzwerk mit positiven Beiträgen, ihren Erinnerungen, Fotos von ihren Tattoos, tollen Artworks oder einfach nur simplen Danksagungen rund um Final Fantasy VII. Aufgrund der Zeitverschiebung wachten die meisten Europäer heute mit diesen Beiträgen erst am 18. Dezember auf. Eine amüsante Fügung, denn heute ist dann auch der 36. Geburtstag von Final Fantasy. Wie passend!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO