Final Fantasy VII: Ever Crisis feiert mit Events und Geschenken über die anstehenden Feiertage

Square Enix hat ein Update zur Roadmap der Events zu Final Fantasy VII: Ever Crisis für den Rest des Dezembers 2023 und Januar 2024 bekannt gegeben. Den Start macht ein Boss-Rush am 21. Dezember 2023. „Clash of Vengeance“ wird Bosse wie Rufus, Watermelon Tonberry, Sephiroth und Hell House enthalten.

Am selben Tag bekommt ihr beim Einloggen das „FFVII Ever Crisis“-Winter-Geschenk: 3.000 blaue Kristalle. An Heiligabend wartet der Koop-Kampf „Bahamut beschwören“ auf euch – wie besinnlich! Außerdem gibt es eine Kampagne zum Jahresende und Begegnung mit seltenen Feinden.

Am 31. Dezember 2023 beginnt das Neujahrsevent von FFVII Ever Crisis mit täglichen x10-Gratis-Draws. Insgesamt werden bis zu 240 verfügbar sein. Es wird auch ein Geschenk verteilt. Mitte Januar 2024 geht es dann mit der Veröffentlichung eines neuen Kapitels und mit neuen spielbaren Charakteren weiter. „Critical Threat: Sephiroth the Arrival“ wird ebenfalls erscheinen.

Nachfolgend eine Visualisierung, die die bevorstehenden „FFVII Ever Crisis“-Events zusammenfasst. Via Twitter wurde zudem ein Trailer veröffentlicht – seht ihn hier. Unten eingebunden findet ihr auch eine (allerdings japanische) Youtube-Version.

Inzwischen ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Die kommenden Events:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot