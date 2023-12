El Shaddai: Der Klassiker erscheint als HD Remaster im April für Nintendo Switch

Nach der neuen Steam-Veröffentlichung und den eindeutigen Absichtsbekundungen war es so weit: Der Klassiker El Shaddai: Ascension of the Metatron sollte als HD Remaster auch für Nintendo Switch erscheinen. Diese Ankündigung machte Entwickler Crim im April 2022 – das ist eine ganze Weile her.

Producer Sawaki Takeyasu wollte das Kalenderjahr 2023 wohl nicht vollkommen ohne Meldung vergehen lassen. Mit dem 28. April 2024 verpasste man dem Klassiker heute einen konkreten Switch-Termin. Dazu gibt es einen neuen Trailer.

In Japan wird es eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben. Wie es im Westen aussieht, ist nicht bekannt. Die Chance besteht aber, dass die asiatische Version englische Texte bietet.

El Shaddei hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, aber hat viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Seinen Artstyle hat das Spiel von Sawaki Takeyasu spendiert bekommen, der auch Spielen wie Devil May Cry, Okami oder dem spirituellen El-Shaddei-Nachfolger The Lost Child seinen Stempel aufdrückte.

El Shaddai kombiniert mehrere Genre-Elemente, darunter eine detaillierte Handlung, einen Anime-Style, Action, Strategie und Plattforming. Die Geschichte sieht sich vom apokryphen Buch Henoch inspiriert und folgt den sieben gefallenen Engeln. Ziel ist es zu verhindern, dass eine große Flut die Menschheit zerstört. Unterstützt werdet ihr dabei von Lucifel, einem Schutzengel.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: El Shaddai, Crim