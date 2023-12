Hüpfend durch die Post-Apokalypse: The Cub ist von SEGA-Klassikern der 90er inspiriert

Erinnert ihr euch noch an die klassischen SEGA-Spiele der 90er-Jahre? Das Dschungelbuch, Aladdin und König der Löwen waren einige der Titel, in denen wir von Plattform zu Plattform hüpfen mussten. Von diesen Spielen hat sich The Cub inspirieren lassen und will das alte Gefühl wieder neu aufleben.

Nach einer ökologischen Katastrophe flüchteten die Superreichen auf den Mars und ließen den Großteil der Menschheit zurück. In der Welt entwickelten sich plötzlich gefährliche Hybridpflanzen und weiterentwickelte Wildtiere. Nach vielen Jahren kehren die Superreichen zurück und stellen fest, dass es ein kleines Menschenkind gibt, dass immun gegen die Gefahren des Planeten ist.

Wir spielen ebenjenes Menschenkind, dass jetzt vor den Superreichen flüchten muss. Wir hüpfen dabei durch die Reste der menschlichen Zivilisation: Über Ruinen bis hin zu Chemieminen und Genlaboren ist alles dabei.

The Cub soll am 19. Januar 2024 für PCs via Steam und Epic Games Store, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Die Versionen für Xbox One und Xbox Series verspäten sich, da das Entwicklerteam seine Ressourcen anderweitig verteilen musste. Eine Demo ist bereits jetzt auf Steam erhältlich.

Der Trailer zu The Cub

Bildmaterial: The Cub, Untold Tales, Demagog Studio