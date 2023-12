Nihon Falcom möchte Trails in the Sky für moderne Konsolen verfügbar machen

Im Zuge eines Investorentreffens hat Nihon Falcom bekannt gegeben, dass eine Neuveröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails in the Sky für moderne Plattformen in Planung sei.

Twitter-User @michsuzu war bei besagtem Investorentreffen anwesend und berichtet von der Fragerunde, in der auch die Neuveröffentlichung von „Trails in the Sky“ thematisiert wurde. Falcom-Präsident Toshihiro Kondo sei sich der mangelnden Verfügbarkeit von „Trails in the Sky“ auf modernen Konsolenplattformen bewusst. Ein blinder Fleck im Katalog, sind – gerade in Japan – doch alle anderen Trails-Titel für PlayStation 4 oder 5 erhältlich. Mit Ausnahme des aktuellsten Story-Arcs gilt das auch für Nintendo Switch.

Nachfolgend die Frage nach „Trails in the Sky“ und die Antwort seitens Nihon Falcom:

F: […]Die Trails in the Sky-Trilogie ist derzeit auf modernen Konsolenplattformen nicht spielbar. Sie können zwar auf einer PlayStation 3 oder PlayStation Vita gespielt werden, aber gibt es Pläne, eine Version der Titel für moderne Konsolenhardware zu entwickeln? A: Wir denken ständig darüber nach, wie wir unsere früheren Titel mehr Spielern zugänglich machen können. Was „Trails in the Sky“ betrifft, konnten wir eine starke Nachfrage nach dem Titel im In- und Ausland feststellen. Daher wollen auch wir einen Weg finden, es wieder für moderne Plattformen verfügbar zu machen. Obwohl die Trails-Reihe schon ziemlich lang geworden ist, betrachten wir „Trails in the Sky“ als unseren idealen Einstiegspunkt in die Reihe. Wir möchten das Spiel in irgendeiner Form erneut veröffentlichen und bitten daher unsere Fans, noch etwas zu warten, während wir unsere Optionen abwägen.

Obwohl Falcom noch nicht bekannt gegeben hat, wie sie die „Trails in the Sky“-Trilogie erneut veröffentlichen wollen, ist klar, dass es dem Unternehmen ernst damit ist, das Spiel in die Hände von mehr SpielerInnen zu bringen. Wann es so weit ist, bleibt vorerst abzuwarten.

