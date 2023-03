Die E3 2023 ist definitiv abgesagt und findet weder vor Ort noch digital statt

Nachdem sich die Absagen in den letzten Tagen immer weiter türmten – nach den „Big Three“ Sony, Nintendo und Microsoft sprangen zuletzt auch Ubisoft und Sega ab – ist nun auch den Veranstaltern der E3 2023 klar geworden, dass das einfach nichts wird. Die ESA und ReedPop haben verkündet, dass die Messe abgesagt ist, sowohl physisch vor Ort als auch digital. Offenbar hat man in der Branche keine genügende Unterstützung für das neue Konzept gefunden.

Dieses sah vor, dass alles anders werden und die einst meist erwartete Messe in der Videospielwelt zu altem Glanz finden sollte. Für das Konzept holte man sich die Expertise von ReedPop ins Boot. Dieses sah so aus, dass es einen zeitlich und örtlich getrennten Bereich für die Industrie sowie die Besucher hätte geben sollen. Die physische Messe hätte vom 13. bis 16. Juni 2023 in Los Angeles stattfinden sollen.

In einem Statement äußert sich ReedPop dahingehend, dass man „machen musste, was für die Industrie und die E3 richtig ist“. Interessierte Unternehmen hätten keine spielbaren Demos bereitstellen können. Auch die Ressourcen hätten gefehlt, um an der E3 teilzunehmen. Man wolle jedoch an „zukünftigen E3-Events“ arbeiten. Wie diese aussehen sollen, ist völlig unklar.

Geoff Keighley steht bereit

Eine Rolle beim Scheitern des E3-Neustarts hat sicherlich auch Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest gespielt, welches den E3-Platz im Kalender schon in den letzten Jahren beansprucht hat. Auf Twitter legte Keighley bereits kurz nach der E3-Absage nach. Zur Erinnerung: Das Summer Game Fest startet am 8. Juni 2023 mit einer großen Show, welche vor Live-Publikum stattfindet. Weitere Fixpunkte: das Xbox Games Showcase 2023 am 11. Juni und Ubisoft Forward am 12. Juni.

Trauert ihr dem Ende der E3 nach?

