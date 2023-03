E3 2023: Auch Ubisoft springt ab und setzt stattdessen auf eigene Ubisoft Forward

Es steht nicht wirklich gut um die E3 2023. Nachdem offensichtlich bereits die „Big Three“ – Sony, Nintendo und Microsoft – absprangen, gesellt sich nun auch Ubisoft zur Riege an Nicht-Anwesenden.

Und das, obwohl Ubisoft der bisher einzige „große“ Publisher und Entwickler war, der bereits öffentlich kommuniziert hat, teilnehmen zu wollen. „Sofern die E3 stattfindet, werden wir da sein und eine Menge Dinge zu zeigen haben“, kündigte Ubisoft-Chef Yves Guillemot erst kürzlich an und ließ dabei schon etwas Skepsis durchwinken.

Eigenes Format, statt E3

Die Skepsis ließ sich wohl nicht zerschlagen. Immerhin gab das Unternehmen den KollegInnen von VGC jetzt ein Statement, wonach es sich „in eine andere Richtung bewegen“ möchte. Anstelle des potenziellen E3-Auftrittes bewirbt man inzwischen eine neue Live-Ausgabe von Ubisoft Forward, die am 12. Juni in Los Angeles stattfinden soll.

„Die E3 hat im Laufe der Jahre branchenweit unvergessliche Momente hervorgebracht“, heißt es in der Erklärung Ubisofts. „Während wir ursprünglich beabsichtigten, eine offizielle E3-Präsenz zu haben, haben wir uns nun entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details mit unseren Spielern zu teilen.“

Tja und das, obwohl 2023 doch alles anders werden und die einst meist erwartete Messe in der Videospielwelt zu altem Glanz wiederfinden sollte. Und zwar mit neuem Konzept. Für dieses holte man sich die Expertise von ReedPop ins Boot. Dieses sieht jetzt so aus, dass es einen zeitlich und örtlich getrennten Bereich für die Industrie sowie die Besucher gibt.

Wie und in welchem Umfang die E3 letztlich stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt machte Ubisoft übrigens mit seinem Bestreben in Sachen KI Schlagzeilen – und erntete dabei ordentlich Kritik.

via VGC, Bildmaterial: E3