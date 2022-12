Das Summer Game Fest findet im Juni 2023 erstmals mit Live-Publikum statt

Nach der Show ist vor der Show. Im Anschluss an The Game Awards 2022 hat Geoff Keighley den Termin für das kommende Summer Game Fest angekündigt. Am 8. Juni 2023 wird die Show ausgestrahlt, die im letzten Jahr der Startschuss für eine ganze Reihe von digitalen Events war.

Wie sich die Sache in einer mittlerweile (und derzeit) einigermaßen entspannten Corona-Lage entwickelt, wird spannend sein. Auch die ESA arbeitet weiter am großen Comeback der E3, die im kommenden Jahr vom 13. bis zum 16. Juni 2023 wieder physisch stattfinden soll.

Das Summer Game Fest wird erstmals vor einem Live-Publikum beginnen. Dafür mietet man sich in das YouTube Theater im Hollywood Park in Kalifornien ein, das 6.000 Fans fasst. „Tausende von Fans“ möchte man einladen, das Summer Game Fest zum ersten Mal persönlich zu erleben. Das Summer Game Fest stellt sich damit als echte Konkurrenz zur E3 auf.

Bildmaterial: Summer Game Fest