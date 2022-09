Die E3 2023 findet vom 13. bis 16. Juni statt und soll die Industrie wieder zusammenbringen

Die ESA arbeitet weiter am Comeback der E3 2023. Nach der Absage in diesem Jahr und dann dreijähriger physischer Abstinenz möchte der Branchenverband in der zweiten Juni-Woche 2023 wieder die am meisten erwartete Messe der Videospielwelt sein. Nun gibt es mit dem 13. bis 16. Juni 2023 die konkreten Daten.

Für das neue Konzept holte man sich die Expertise von ReedPop ins Boot. Dieses sieht nun so aus, dass es einen zeitlich und örtlich getrennten Bereich für die Industrie sowie die Besucher gibt. Die Business-Tage sind vom 13. bis 15. Juni, hier haben neben den Ausstellern nur registrierte Medien Zutritt. Dafür richtet die ESA eine eigene Halle her.

Die „Gamer Days“ sind am 15. und 16. Juni, örtlich getrennt in einer anderen Halle. Dort können Spielerinnen und Spieler ebenfalls Hand an kommende Titel legen oder Bühnenveranstaltungen besuchen.

Kyle Marsden-Kish von ReedPop will nichts weniger, als „die traditionelle E3-Woche wieder zu etablieren“. Ob das gelingt? Bereits ab dem 11. Juni verspricht man digitale Events von Partnern. Das tönt wirklich nach klassischem E3-Feeling.

Auf jeden Fall wird es – Stand jetzt – ein großer Showdown 2023. In den letzten Jahren hat sich Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest liebend gern im E3-Sommer positioniert und man gab bekannt, im nächsten Jahr erstmals auch physisch auftreten zu wollen. Wird spannend.

