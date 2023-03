Jetzt vorbestellen: Pokémon GO Plus+ ist jetzt beim ersten deutschen Händler verfügbar

Endlich bietet sich eine erste Möglichkeit der Vorbestellung von Pokémon GO Plus+. Amazon prescht heute vor, weitere Händler werden sicherlich folgen. Wir halten diese Aufstellung aktuell!

Pokémon GO Plus+ wurde im Februar zum Pokémon Day angekündigt und wird einerseits zusätzliche Funktionen für Pokémon GO bieten. Diese neuen Funktionen finden viele Trainer sehr sinnvoll. Vor allem verwertet Pokémon GO Plus + auch Superbälle und Hyperbälle.

Es ist darüber hinaus aber auch mit Pokémon Sleep kompatibel. Ihr könnt eure Schlafaufzeichnung mit Pokémon GO Plus + beginnen und abschließen. Außerdem wohnt ein kleines Pikachu (nein, nicht wirklich) in dem Gerät, welches euch Schlaflieder singen kann.

Nach der Ankündigung ging die FOMO um: In den USA war das Gadget kurzzeitig bei Nintendo und einem Händler vorbestellbar, aber in Sekundenschnelle vergriffen. Hierzulande ist Pokémon GO Plus+ jetzt vorbestellbar.

Bildmaterial: The Pokémon Company