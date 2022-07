E3 will 2023 nochmal zurückschlagen: Veranstalter ESA holt Event-Experten ins Boot

Schon zur Absage der Messe im April gab man sich kämpferisch. „Die E3 wird 2023 mit einer neu gestalteten Ausstellung zurückkehren“, hieß es damals von der ESA. Inzwischen ist noch ein „E3-Sommer“ vergangen, in dem vor allem Journalisten die E3 vermisst haben. Der Ausflug nach Los Angeles war doch in jedem Jahr ein feines Klassentreffen.

Doch 2023 will die E3 nochmal voll angreifen. Nach dann dreijähriger physischer Abstinenz möchte Branchenverband ESA in der zweiten Juni-Woche 2023 wieder die am meisten erwartete Messe der Videospielwelt sein.

Dazu kündigte man jetzt eine neue Partnerschaft an. Man holte ReedPop mit ins Boot, das Event-Unternehmen hinter der PAX, der New York Comic Con, der Star Wars Celebration und anderen Großevents.

Auf „eine Woche mit gigantischen AAA-Enthüllungen, weltbewegenden Weltpremieren und exklusiven Einblicken in die Zukunft der Videospiele“ sollen sich Fans freuen. „Wir sind begeistert, die E3 als persönliche Veranstaltung mit ReedPop, einem weltweit führenden Anbieter von Popkultur-Events, zurückzubringen“, wird Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA, von Variety zitiert.

Die vergangenen drei Jahre hätten bestätigt, dass die E3 die Branche „wie keine andere Veranstaltung“ zusammenbringen würde. Das ist sicherlich korrekt. Aber ob das die E3 auch zu einem gelungenen Event für die Videospielfans machen wird, das muss sich zeigen.

Auf jeden Fall wird es – Stand jetzt – ein großer Showdown 2023. In den letzten Jahren hat sich Geoff Keighley mit seinem Summer Game Fest liebend gern im E3-Sommer positioniert und man gab bekannt, im nächsten Jahr erstmals auch physisch auftreten zu wollen. Wird spannend.

Bildmaterial: E3