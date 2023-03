Starfield erscheint im September und eine Starfield Direct verrät uns demnächst mehr

Bethesda hat mit dem 6. September den konkreten Veröffentlichungstermin von Starfield enthüllt. Das ist nicht mehr „Anfang 2023“ wie ihr sicher auch bemerkt. „It is large“, sagt Todd Howard im neuen Trailer.

Am 11. Juni 2023 will man zudem bei einer Starfield Direct neue Einblicke vermitteln. Das wiederum ist kurz vor der E3. Die Starfield Direct wird an ein Xbox Game Showcase anschließen, wie Xbox auf Twitter verbreitet.

Starfield dürfte eine der größten Veröffentlichungen des Jahres werden. Man darf gespannt sein, wie das Spiel bei Fans und Presse letztlich ankommt. Das erste Gameplay-Material gab es im Juni 2022.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Starfield, Bethesda