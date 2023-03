Absagen über Absagen: Auch SEGA und Level Infinite bleiben der E3 2023 fern

Ohje. Erst gestern berichteten wir davon, dass Ubisoft der E3 2023 fern bleibt und stattdessen auf eine Live-Ausgabe von Ubisoft Forward setzt. Jetzt bestätigen auch SEGA und Tencent-Tochterunternehmen Level Infinite, dass sie nicht an der diesjährigen E3 teilnehmen werden.

Absagen über Absagen

Gegenüber den KollegInnen von IGN begründete SEGA die Absage wie folgt: „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, nicht als Aussteller an der E3 2023 teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Informationen und unangekündigte Projekte in der Öffentlichkeit zu teilen.“ Auch ein Sprecher von Level Infinite bestätigte die Nicht-Teilnahme am Event.

IGN nutzte die Gelegenheit, auch bei weiteren Publishern nachzufragen, wie es um ihren Status hinsichtlich der E3 2023 steht. Bandai Namco lehnte es ab, ein entsprechendes Update mitzuteilen. Das Unternehmen bestätigte allerdings, an Geoff Keighleys Event „Play Days“ teilzunehmen. Auch Level Infinite sei hier vertreten.

Devolver Digital hält an der Tradition der letzten Jahre fest und steckt aktuell in den Vorbereitungen für die jährliche Devolver Direct, die im Juni stattfinden soll.

Weitere Unternehmen wie Activision Blizzard, EA, Embracer Group, Epic Games, Square Enix, Take-Two und Warner Bros. Games gaben bislang noch keine Auskunft über ihre Planungen.

Es steht schlecht um den Quasi-Neustart der E3. Dabei sollte 2023 alles anders werden und die einst meist erwartete Messe in der Videospielwelt zu altem Glanz finden. Und zwar mit neuem Konzept. Für dieses holte man sich die Expertise von ReedPop ins Boot. Dieses sieht jetzt so aus, dass es einen zeitlich und örtlich getrennten Bereich für die Industrie sowie die Besucher gibt.

Wie und in welchem Umfang die E3 letztlich stattfinden wird, bleibt abzuwarten.

Bildmaterial: E3