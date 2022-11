Neue Artworks: Tifa als Maid oder im Chocobo-Bikini in Final Fantasy VII Remake wurden diskutiert

Square Enix überbrückt die Zeit bis Final Fantasy VII Rebirth weiterhin mit Artworks und Trivia zu Final Fantasy VII Remake. Diesmal widmete man sich nicht nur einem Charakter, sondern im Detail auch einem Outfit: dem „Sporty Dress“ von Tifa. Es ist eines von drei Kleidern, die Tifa im Rahmen des Abschnitts bei Don Corneo überstreifen kann.

Bei Twitter veröffentlichte man einige Artworks und Ingame-Screenshot zu diesem besonderen Outfit von Tifa. Im Tweet schneidet man an, dass es ursprünglich auch andere Ideen für weitere Outfits von Tifa gegeben habe. Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* werden die Designer und Entwickler noch konkreter.

„Wir haben uns schon früh entschieden, dasselbe Kleid zu verwenden, das Tifa in der Originalversion trug, und dann zwei neue Designs dazu zu entwerfen. Beim Brainstorming für diese Entwürfe haben wir viel diskutiert. Wir dachten daran, sie wie ein Dienstmädchen zu kleiden, ihr einen Bikini mit Chocobo-Muster zu geben oder sie wie eine Tänzerin oder eine Polizistin aussehen zu lassen“, verrät Level Design Supervisor Yui Sawada.

„Letztendlich haben wir uns für diese einzigartigen Kleider entschieden – eines ist vom Kimono [„Exotic Dress“] inspiriert, das andere erinnert an einen Cheongsam [„Sporty Dress“] – in der Hoffnung, dass sie Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund anspreche“, so Sawada weiter.

„Ich entschied mich für ein Design, das es leicht machen würde, Tifas Bewegungen zu animieren, wenn ihr 3D-Modell erstellt wird. Ursprünglich hatte ich mir den schwarzen Leopardenprint als etwas Dunkles und Subtiles vorgestellt, aber der Gesamteffekt war im Spiel viel glänzender“, erklärt Charakter-Designer Roberto Ferrari.

„Ich erinnere mich, dass ich dem Team gesagt habe: „Man kann keinen Cheongsam ohne Zopf tragen!“, und forderte sie auf, es zu verwirklichen. Ich bin wirklich dankbar für die harte Arbeit aller an diesem Entwurf“, so Level Designer Yuri Hioki.

Man hatte sich letztlich für das „Sporty Dress“ und das „Exotic Dress“ entschieden. Eine gute Wahl? Zum dritten Kleid, das blaue „Mature Dress“, hatten sich die Entwickler übrigens auch schon geäußert. Die Artworks und dazugehörigen Kommentare der Designer findet ihr an dieser Stelle.

