Final Fantasy VII Remake: Wie Chocobo-Waschseife riecht und Chocobo-Popcorn schmeckt

Von den Toiletten im Shinra-Hauptquartier bis hin zu den Kosten eines Tickets für LOVELESS. Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Ankündigung der nächsten Remake-Episode auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account mit allerlei Fakten und Trivia rund um die Welt von Final Fantasy VII.

Heute geht es um Chocobos, die ikonischen gelben Reittiere der Serie. Man veröffentlichte einige Konzept-Artworks und Fakten. In dem Tweet erklärt man, dass es zahlreiche Chocobo-Produkte in Midgar gibt, darunter beispielsweise die nach Chocobos duftende Waschseife. Schwer vorstellbar, dass sie gut riecht – aber wenn sie gekauft wird? Der Geruch soll Gänseblümchen ähneln.

Das erste Konzept-Artwork zeigt einen Chocobo aus dem Remake von hinten und von der Seite. Der Remake-Chocobo hat einen etwas dickeren Hals als Chocobos aus anderen Spielen der Serie. Auch das Federkleid ist glatter und deutlich mehr ausgearbeitet.

Das Artwork ist ebenso wie die anderen Artworks übrigens auch Teil von Final Fantasy VII Remake Ultimania, den ihr bei Amazon bestellen könnt*. Im Buch werden die Artworks noch weiter kommentiert. Wir haben mal nachgeblättert. Das Chocobo-Artwork ist von Roberto Ferrari. „Ich habe versucht, den archetypischsten Chocobo zu zeichnen, den ich mir vorstellen konnte. Sein Hauptmerkmal sind seine freundlichen Augen. Das Malen seiner Federn fiel mir ziemlich schwer“, erinnert er sich.

Das zweite Artwork zeigt einen Chocobo-Wagen. Es gibt in Kapitel 9 eine Szene, in der Cloud auf einen solchen Wagen springt, um mit Tifa zu reden. „Diese Szene erforderte eine Reihe von Elementen, die in der ursprünglichen Konzeptzeichnung nicht vorhanden waren, wie z. B. ein Geländer und eine Trittstufe, sodass wir bei der Erstellung des 3D-Modells viel improvisieren mussten“, erinnert sich Level Design Supervisor Masatoshi Oochi im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania*.

Das dritte Konzept-Artwork zeigt den „Chocobo Pop Beans“-Verkaufsstand, den man im Wall Market findet. Popcorn von Chocobos? Das kann nur genauso gut schmecken, wie die Chocobo-Waschseife riecht. Aber schon in einem alten Interview von 2020 hat Motomu Toriyama diese Bedenken zerstreut. Es geht nur um die Form des Popcorns.

„Es ähnelt dem normalen Kino-Popcorn, wird aber durch das Frittieren von Chocobo-förmigen Körnern in Öl hergestellt. Diese behalten auch nach dem Aufplatzen ihre Form, und wenn man sie isst, sagt man offenbar plötzlich ‚Kweh!'“, erläuterte Toriyama dazu.

Wieder etwas gelernt. Und jetzt Episode 2, bitte!

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO