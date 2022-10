Final Fantasy VII Rebirth: Macher versprechen „noch mehr Überraschungen“ als im ersten Teil

Es ist leider etwas ruhig geworden um Final Fantasy VII Rebirth. Der zweite Teil der Remake-Trilogie wurde im Juni endlich angekündigt, seitdem vergingen unter anderem die Gamescom und vor allem die Tokyo Game Show ohne neue Details.

Am Rande von Final Fantasy VII Remake Revisited, einer Serie von Entwickler-Interviews zur Erschaffung des Remakes, meldet sich jetzt Naoki Hamaguchi mit einigen Zeilen zu Final Fantasy VII Rebirth. Hamaguchi war Co-Director von Final Fantasy VII Remake und ist Director von Final Fantasy VII Rebirth.

„Vielen Dank, dass Sie uns während der gesamten Blogserie die Treue gehalten haben“, so Hamaguchi zunächst. „Das Entwicklerteam arbeitet derzeit hart am zweiten Spiel, in dem sich die Geschichte von Midgar wegbewegt und sich auf die Weltkarte ausdehnt“, sagt Hamaguchi weiter.

Die Weltkarte. Fans des Originals könnten gespannter kaum sein. Aber Naoki Hamaguchi hat noch mehr zu sagen: „Und es geht nicht nur um die Geschichte! Ich werde Tag und Nacht arbeiten, um sicherzustellen, dass auch das Spieldesign eine noch spannendere Fahrt bietet und noch mehr Überraschungen enthält als das erste Spiel.“

Schon Final Fantasy VII Remake war voller interessanter, kleiner und großer Story-Erweiterungen, ohne das Original zu leugnen. „Noch mehr Überraschungen“ in Final Fantasy VII Rebirth? Wir sind gespannt. „Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, meine Botschaft an alle Fans zu senden“, so Hamaguchi abschließend.

Das sagte Nomura zur Ankündigung

„Cloud und seine Freunde begeben sich in diesem Spiel auf eine neue Reise, und ich glaube, dass die Szenen, die sie nach dem Verlassen von Midgar erleben, den Spielern eine frische, neue Erfahrung bieten werden. Ich kann es kaum erwarten, die Bedeutung hinter den Namen des ersten Titels, „REMAKE“, und des zweiten Titels, „REBIRTH“, zu verraten“, so Nomura einst.

„Zu gegebener Zeit hoffe ich, verraten zu können, wie der dritte Titel heißen wird und wohin diese Reise letztendlich führen wird“, wurde Tetsuya Nomura zur Ankündigung zitiert. Fans spekulieren seitdem über den Namen des dritten Teils.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix