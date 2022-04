Final Fantasy VII Remake: Square Enix zeigt Konzept-Artworks zu den Toiletten im Spiel

Immer mal wieder gibt es auf dem japanischen Twitter-Account zu Final Fantasy VII Remake sinnvolle und weniger sinnvolle Einblicke rund um das Spiel. Diesmal geht es um die Toiletten. Klingt trivial, ist aber wichtig. Wisst ihr. Aber auch im Spiel selbst, denn die Toiletten werden im Laufe der Story besucht. Square Enix hat sich also einige Gedanken dazu gemacht.

Man veröffentlichte zwei Konzept-Grafiken aus der Entwicklung zum Spiel. Die erste Konzeptzeichnung zeigt uns eine Draufsicht auf die Toiletten und wir sehen hierbei sowohl die Frauen-Toiletten als auch die Männer-Toiletten. Es gibt nicht viele Überraschungen, aber der wichtige Schacht über einer der Herrentoiletten ist auch hier zu sehen.

Das zweite Bild zeigt eine Detailansicht der Remake-Toiletten. Hier sehen wir sogar ein Regal. Und natürlich haben die Toiletten auch eine Bidet-Funktion, wie es typisch ist für japanische Toiletten. Das dritte Bild zeigt euch das Original, um ein wenig Kontext zu bieten. Aufgrund der räumlichen Nähe und des Toilettenschachts dringt der Geruch von der Toilette gelegentlich in den Konferenzraum ein.

Nun wisst ihr Bescheid. Square Enix teilt gelegentlich solche Einblicke, beispielsweise zuletzt auch zu den Kartenpreisen des Musicals LOVELESS. Wann man die zweite Episode des Remakes veröffentlicht, das teilte man hingegen noch nicht.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO