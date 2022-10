Final Fantasy VII Remake: Macher erklären den Auftritt von Shinra aus Final Fantasy X-2

In Final Fantasy VII Remake Revisited besprechen die Entwickler verschiedene Entscheidungs- und Designprozesse der Arbeit am Final Fantasy VII Remake. Dabei kommen jeweils die Experten ihres Fachgebiets zu Wort. Die neueste Ausgabe widmet sich Kapitel 16 des Spiels, dem „Besuch“ im Shinra-Hauptquartier.

Ganz sicher ist auch euch das alte Foto aufgefallen, auf das ihr dabei stoßen könnt. Darauf ist eine alte Shinra-Truppe zu sehen und in der Mitte strahlt uns förmlich Shinra mit seiner Maske an, der an jenen Charakter aus Final Fantasy X-2 erinnert. Er ist lediglich deutlich erwachsener geworden.

Es ist bereits überliefert, dass dies tatsächlich auch eine Referenz auf Final Fantasy X-2 ein soll. Das geht aus dem „Secrets“-Kapitel des Final Fantasy VII Remake Ultimania hervor. Aber: Ist das wirklich Shinra?

Final Fantasy VII Remake Revisited fragte nach. Ist das Shinra und warum ist er auf diesem Foto? „Das haben wir getan, damit die SpielerInnen spekulieren können“, hält sich Motomu Toriyama kurz und knapp.

Sicherlich wohl wissend, dass man mit dem Foto von Shinra auch eine beliebte Fan-Theorie befeuert, nach der Final Fantasy VII und Final Fantasy X im gleichen Universum spielen. Die Gaia-Spira-Connection.“Aber es könnte auch einfach nur ein Erinnerungsfoto sein, auf dem einer der Angestellten ihn cosplayt“, so Toriyama weiter.

Keine besonders zufriedenstellende Antwort, die eher mehr Fragen aufwirft. Aber wahrscheinlich sollten Fans die Sache auch nicht überbewerten. In Final Fantasy VII Remake sind immer wieder Dinge versteckt, die an das Original erinnern sollen oder offenkundig auch an andere Spiele der Serie.

Easter-Eggs, als solche sollte man sie wohl auch verstehen. Final Fantasy VII Remake schreibt den Fan-Service groß. Wir dürfen uns in dieser Hinsicht also auch auf Final Fantasy VII Rebirth freuen, den zweiten Teil der Remake-Trilogie.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO