Final Fantasy VII Remake: Square Enix wirft einen Blick auf einen legendären Boss

Von den Toiletten im Shinra-Hauptquartier über den Geschmack von Chocobo-Popcorn, bis hin zu den Kosten eines Tickets für LOVELESS. Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Ankündigung der nächsten Remake-Episode auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account mit allerlei Fakten und Trivia rund um die Welt von Final Fantasy VII.

Heute ist einer der legendärsten Gegner im Spiel an der Reihe, der Wachskorpion! Er ist der erste Boss im Spiel und Fans des Originals werden seinen „Schwanz-Laser“ wohl nie vergessen, oder?

Im Final Fantasy VII Remake bekam der Boss natürlich eine optische Überarbeitung. Square Enix veröffentlichte dazu Artworks und einige Spielszenen aus dem Remake. Man weist darauf hin, dass diese Version auf dem Boss aus Crisis Core basiert, dem auch Zack gegenüberstand.

So sehr unterscheidet sich der Remake-Boss optisch gar nicht vom Original-Boss. Beim Repertoire seiner Angriffe hat sich der Wachskorpion aber ganz schön entwickelt. Am liebsten mag er aber immer noch seinen heftigen Schwanz-Laser. Auch verheerende Raketen feuert er ab. Neu ist das Gameplay-Element, dank dem ihr euch hinter einer Deckung verstecken könnt.

Der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* hat diesmal leider keine Ergänzungen zu dem gezeigten Artwork. Aber da ich schon mal darin blätterte, um den Wachskorpion zu suchen, hier nachfolgend ein paar Details der Entwickler zu einem mindestens genauso legendären Gegner: dem Höllenhaus!

„Die Arme und Beine, die herausragen, sehen viel mechanischer aus als im ursprünglichen Entwurf. ‚Absurd, aber völlig aufrichtig‘, das war unser Ziel, und wir haben versucht, es mit vielen einprägsamen Animationen zu erreichen, z. B. damit, dass das Haus seine eigene Tür öffnen kann“, erklärt Boss Battle Designer Kazuo Horie.

„Verwandlungsmechanismen werden in Videospielen in der Regel vermieden, weil sie ihre hohen Produktionskosten nicht wert sind, aber die Sequenz im Höllenhaus da so ziemlich anders. Ich hoffe, dass wir eines Tages die Gelegenheit haben werden, sie wieder zu zeigen“, so Cutscene Director Hidekazu Miyake. Interessant …

