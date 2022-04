Final Fantasy VII Remake: „Zu diesem Zeitpunkt hatte Tifa noch keine Shorts unter ihrem Rock“

Von den Toiletten im Shinra-Hauptquartier über den Geschmack von Chocobo-Popcorn bis hin zu den Kosten eines Tickets für LOVELESS und einem legendären Boss. Square Enix überbrückt die Zeit bis zur Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake auf dem japanischen Twitter-Account mit schönen Artworks und interessanter Trivia.

Schon vor einigen Tagen war Tifa an der Reihe. Der Fan-Liebling ist mit dem Final Fantasy VII Remake gewiss nicht unbeliebter geworden. Für ihre Kleider bei Don Corneo hat bestimmt der ein oder andere Fan den Spielstand neu geladen. Zur Wahl stehen drei Kleider, die ihr durch verschiedene Aktionen für Tifa erhalten könnt. Das „blaue Kleid“ („mature dress“) stellte Square Enix genauer vor.

Verschiedene Artworks zeigen Tifa im blauen Kleid in der Entstehungsphase. Der Final Fantasy VII Remake Material* Ultimania hält hier noch ein weiteres Artwork bereit, ein sogenanntes Line Art aus einer frühen Planungsphase. Das zeigt Square Enix bei Twitter leider nicht.

„Zu diesem Zeitpunkt hatte Tifa noch keine Shorts unter ihrem Rock an. Wir haben sie während der 3D-Modellierungsphase hinzugefügt, und ich denke, sie waren eine Verbesserung“, kommentiert Main Character Modeler Dai Suzuki das Line Art im Buch. Hoppala? Bitte was? Ja, so steht es im Buch.

Auch Roberto Ferrari kommt zu Wort und erklärt sein Werk. „Ich habe ein Kleid entworfen, das dem Kleid ähnelt, das Tifa in der Originalversion trug. Es ist ein sexy Kleid, das viel Haut zeigt und mit Blumen an der Taille verziert ist“, so Ferrari.

Zu den anderen zwei Kleidern gibt es im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* natürlich auch Kommentare. Zum Kimono („exotic dress“) sagt Roberto Ferrari: „Das war wahrscheinlich das Kleid von Tifa, mit dem ich am meisten zu kämpfen hatte. Meine Entwürfe wurden immer wieder zurückgeschickt – ich glaube, ich habe ein Dutzend Überarbeitungen oder mehr hinter mir. Es grenzt an ein Wunder, dass das Kleid am Ende tatsächlich im Spiel verwendet wurde.“

Zum langen schwarzen Kleid („sporty dress“) gibt es im Buch noch mehr Kommentare. Einer davon ist von Level Designer Yuri Hioki. „Ich weiß noch, wie ich dem Team sagte: ‚Es gibt keinen Cheongsam ohne Zopf!‘ und sie anflehte, ihn zu machen. Ich bin wirklich dankbar für die harte Arbeit aller an diesem Entwurf.“

Auf welches Kleid ist bei eurem Spieldurchlauf die Wahl gefallen und habt ihr euch die Arbeit gemacht, alle Kleider zu sehen? Und wie zufrieden seid ihr mit der legendären Szene bei Don Corneo?

