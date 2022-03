Final Fantasy VII Remake: So viel kostet euch ein Besuch von LOVELESS

Wenn ihr Final Fantasy VII Remake gespielt habt, dann kennt ihr sicher LOVELESS. Eigentlich müsste man natürlich sagen, ihr kennt es nicht. Denn das Musical kann nicht besucht werden. Es ist aber präsent in den Straßen von Midgar und euch sicher im Gedächtnis geblieben, vielleicht nicht erst seit dem Remake.

Schon im Original hatte es natürlich seinen Platz und darüber hinaus bekam es auch in weiteren Ablegern einen Auftritt. In Crisis Core: Final Fantasy VII spielte LOVELOESS eine deutlich prominentere Rolle. Die auf einem Gedichtband basierende Geschichte ist in der Welt von Final Fantasy VII so populär, dass sogar eine Straße in Midgar danach benannt ist.

Square Enix nutzte den World Theatre Day am vergangenen Sonntag, um LOVELESS auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account eine Bühne zu geben. Dabei ging es tief in die Lore von Final Fantasy VII. Wie Square Enix erklärt, gibt es zwei Theater-ähnliche Versionen von LOVELESS.

Die bekanntere der beiden ist das Musical. Aber es gibt auch eine klassische Bühnenversion, die jedes Jahr in Midgar präsentiert wird. Karten in der ersten Reihe würden 50.000 Gil kosten. Zum Vergleich: Eine Phoenixfeder kostet im Original 300 Gil. Und damit kann man immerhin Leben retten.

Nun seid ihr eine ganze Ecke schlauer, oder? Dazu zeigte man das komplette Poster zu LOVELESS, wie wir es aus dem Remake kennen, und einige Artworks aus den Spielen. Noch mehr über die Welt von Final Fantasy VII könnt ihr mit den Büchern Traces of Two Pasts: Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Remake: Material Ultimania Plus lernen, die in Bälde lokalisiert werden.

Bisher lokalisierte Bücher zum Remake

Das bekannteste lokalisierte Werk ist wohl der massive Final Fantasy VII Remake Material Ultimania*. Außerdem lokalisierte man schon im Launchzeitraum das Büchlein Final Fantasy VII Remake World Preview*.

Nicht zuletzt gab es kürzlich sogar eine deutschsprachige Veröffentlichung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright*. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO