Pokémon-Karten: Professor Willow aus Pokémon GO bekommt seine eigene Karte

2021 feiert nicht nur die Pokémon-Serie Geburtstag, die 25 Jahre alt wird. Pokémon GO selbst wird auch fünf Jahre alt. Eine gute Gelegenheit, gemeinsam zu feiern! Passend zum aktuellen Hype um die Pokémon-Karten haben sich The Pokémon Company und Niantic entschieden, eine Karte für Professor Willow zu veröffentlichen.

Professor Willow ist fester und beliebter Bestandteil von Pokémon GO und begleitet uns seit vielen Jahren durch die Spezialforschungen. Die Karte soll im Sommer 2021 erscheinen. Wie man sie genau erhalten kann, ist noch nicht klar. Aber offenbar soll das kein Problem sein: „Wir planen, dass diese Karte weltweit überall dort erhältlich sein wird, wo Pokémon-Sammelkartenspiel-Artikel verkauft werden.“

Das Motiv seiner eigenen Pokémon-Karte steht aber noch nicht fest: „Ende Mai 2021 planen wir eine Ankündigung der Illustration und des Inhaltes der Professor-Willow-Karte und werden Details veröffentlichen, wie man diese Karte in verschiedenen Regionen erhalten kann.“

Weitere Kooperationen wurden auch schon angekündigt. Details dazu sollen folgen. Nicht zur Pokémon-GO-Kollaboration, aber auch zur Geburtstagsfeier, gehören die kommenden Pokémon-Karten bei McDonald’s. Darüber erfahrt ihr hier mehr.

25 Jahre Pokémon – so wird gefeiert

Anders als die Zelda-Serie ließ uns Pokémon auch nicht mit der Party alleine. Bei Pokémon Presents letzte Woche gab es allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt und soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Die Remakes sollen noch in diesem Jahr weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Obendrein gab es einen neuen Trailer zu New Pokémon Snap, das schon am 30. April erscheint.

Schon vorher wird Peripherie-Hersteller PowerA einen neuen Enhanced Wireless Controller im Pikachu-Design anlässlich des 25. Geburtstags veröffentlichen. Außerdem gibt es eine optisch passende Tragetasche für eure Switch. Controller und Tasche könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen.

Geschmückt wird der lizenzierte Controller ebenso wie die Tasche neben Pikachu auch von einer „025“. Die Pokédex-Nummer von Pikachu, ganz gut passend zum 25. Geburtstag von Pokémon. Zufälle gibts.

Verteilaktionen für Pokémon Schwert und Schild

Fans können sich derzeit außerdem zwei Gratis-Pokémon für Pokémon Schwert und Schild holen. Die aktuelle Verteilaktion eines Schillerndes Riffex für Pokémon Schwert und Schild gehört allerdings nicht zur Party rund um den 25. Geburtstag. Damit feiert man die Veröffentlichung der neuen Sammelkartenerweiterung Glänzendes Schicksal*. Das singende Pikachu gibt es anlässlich der P25-Kollaborationen von The Pokémon Company.

Bildmaterial: Pokémon GO, Niantic, The Pokémon Company