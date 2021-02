Pokémon Schwert und Schild: Code für Schillerndes Riffex jetzt kostenlos abstauben

GameStop ist für seine Verteilaktionen zu Pokémon bekannt und beliebt. Zuletzt konntet ihr euch vor dem Jahreswechsel dort ein Zarude holen. In Corona-Zeiten müsst ihr dafür nicht mal in die Filialen pilgern, was natürlich auch äußerst sinnvoll ist. Auch bei der neuen Verteilaktion könnt ihr den Gratis-Code kostenlos abstauben. Diesmal gibt es ein Schillerndes Riffex!

Anlass für diese Aktion ist übrigens die heutige Veröffentlichung der neuen Sammelkartenerweiterung Glänzendes Schicksal*. Um einen Code zu erhalten, müsst ihr einen GameStop-Account haben und eure Email-Adresse angeben. Das wars auch schon. Anschließend könnt ihr den Code über die Funktion „Geheimgeschenk“ einlösen. Bis zum 19. März 2021 habt ihr Zeit, einen Code abzurufen.

Riffex, der Gittarist

Es handelt sich um ein Riffex in der Hochform. Riffex, der Gittarist, nimmt Giftstoffe in seinem Körper auf und zersetzt sie, um so Elektrizität zu erzeugen. Bei diesem Vorgang kratzt sich Riffex fortlaufend an seinem Brustfortsatz, was ein Geräusch erzeugt, dass dem Klang eines Saiteninstruments ähnelt. In Pokémon Schwert und Schild hat Riffex auch eine Gigadynamax-Form.

Pokémon Schwert und Schild sind seit November 2019 erhältlich. 2020 folgten zwei große DLC-Erweiterungen zur aktuellen Generation, die sich trotz vieler Kontroversen unter Fans der Serie weiterhin rasant verkauft. Das ist natürlich auch ein Verdienst der Plattform: Nintendo Switch. Aktuell stehen Pokémon Schwert und Schild bei weltweit über 20,35 Millionen verkauften Einheiten.

Übersichtstrailer zu Pokémon Schwert und Schild

Bildmaterial: The Pokémon Company