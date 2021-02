Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle für Switch angekündigt

Bei Pokémon Presents hat The Pokémon Company offiziell gemacht, was schon lange Zeit durch die Gerüchteküchen geisterte. Man kündigte Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle an, Remakes der beliebten vierten Generation der Pokémon-Spiele, Diamant und Perl.

2006 bereisten Trainer weltweit auf Nintendo DS erstmals die Sinnoh-Region, in die euch auch die Remakes natürlich wieder führen. Entwickelt werden die Remakes nicht etwa von Game Freak, sondern von ILCA. Dort entsteht das Remake unter der Leitung von Yuichi Ueda von ILCA, Junichi Masuda ist aber ebenfalls beteiligt.

Originalgetreu nachempfunden

Die ursprünglichen Spiele sollen im Remake originalgetreu nachempfunden werden, das Größenverhältnis von Städten und Routen solle erhalten bleiben. Auch am „leicht zugänglichen Spielkomfort“ der modernen Spiele will man sich bedienen.

An den Spielmechaniken von Let’s Go scheinen sich die Remakes nicht zu bedienen – das war eine Befüchtung so mancher Fans. Auch optisch knüpft man nicht an Let’s Go an, die Charaktere haben eher eine Chibi-Optik. Noch Ende 2021 sollen beide spiele für Nintendo Switch weltweit erscheinen.

Wie gefällt euch das Remake bisher?

Der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company