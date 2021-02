Pokémon-Legenden: Arceus bietet eine neue Herangehensweise an Pokémon-Spiele

Bei Pokémon Presents hat The Pokémon Company heute Pokémon-Legenden: Arceus angekündigt, das zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel wird von Game Freak entwickelt und soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten. Man möchte „altbekannte Merkmale bisheriger Pokémon-Spiele mit neuen Action- und Rollenspiel-Elementen“ verbinden.

Pokémon-Legenden: Arceus ist in der Sinnoh-Region angesiedelt, allerdings zu einer anderen Zeit. Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Pokémon leben frei in der Wildnis, aber die Umgebung ist rauer als ihr sie vielleicht kennengelernt habt. Schon früh hat ein „bestimmter Professor“ die Pokémon Bauz, Feurigel und Ottaro mit in die Region gebracht. Eines wird euer Starter-Pokémon sein. So weit, so vertraut.

Das Dorf, das sich in diesem frühen Sinnoh gegründet hat, dient euch als Basislager. Von dort aus brecht ihr auf in die verschiedenen Gebiete und versucht, den ersten Pokédex von Sinnoh zu erstellen. SpielerInnen können gegen wilde Pokémon kämpfen, indem sie einen Pokéball mit ihrem Pokémon auf das wilde Pokémon werfen. Das titelgebende Myteriöse Pokémon Arceus wird in der Geschichte des Spiels eine bedeutende Rolle einnehmen.

Wie die Action- und RPG-Ansätze des Spiels aussehen, wird sich noch zeigen. Optisch hebt sich Pokémon-Legenden auf jeden Fall schon etwas von den letzten Switch-Spielen ab, bietet es doch eine Art Tusche-Optik.

Der Ankündigungstrailer:

Weitere Details im Pokémon Presents:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company