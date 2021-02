Pokémon Schwert und Schild: Pikachu mit Gesang könnt ihr euch jetzt kostenlos abholen

Schon wieder ein Geschenk! The Pokémon Company meint es gut mit uns. Neben dem Schillernden Riffex, das ihr euch aktuell immer noch gratis besorgen könnt, gibt es seit heute ein besonderes Pikachu für euch. Genau genommen für euer Exemplar von Pokémon Schwert und Schild. Dieses besondere Pikachu hat das passende Level 25 und beherrscht die Attacke Gesang, die Pikachu normalerweise nicht lernt.

Die Geschenkaktion ist natürlich Teil der Feierlichkeiten rund um den 25. Geburtstag der Serie und ganz speziell zur Promotion des P25-Musikprojekts gedacht. P25 Music ist eine Zusammenarbeit mit der Musikszene, „um neue Songs, Stile und popkulturelle Momente à la Pokémon zu kreieren“. Popikone Katy Perry gehört dazu, ebenso wie Post Malone, der am 28. Februar ein virtuelles Konzert geben wird.

Zurück zum singenden Pikachu! Wie bekommt ihr es also?

Dazu müsst ihr euer Spiel starten und im Menü die Funktion „Geheimgeschenk“ wählen. Dort habt ihr verschiedene Optionen. Wählt den Empfang per Seriencode/Passwort aus und gebt den Code P25MUS1C ein. Ja, das ist eine Eins in der Musik. Richtig k3wl. Das Pikachu landet dann in eurer Box. Glückwunsch!

Die nächsten Geschenke dann morgen?

Das nächste Geschenk gibt es dann vielleicht schon morgen. Am 26. Februar 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit findet Pokémon Presents statt und man darf, auch ohne die Erwartungen überzustrapazieren, mit der ein oder anderen Überraschung rechnen.

Etwas Handfestes gibt es schon jetzt. Am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap. Außerdem hat Peripherie-Hersteller PowerA einen neuen, kabellosen Switch-Controller in Pikachu-Optik zum 25. Geburtstag angekündigt. Seit einiger Zeit gibt es schon Gerüchte um neue Remakes. Ist es morgen so weit? Und Katsuhiro Harada hätte große Lust darauf, Pokémon Tekken fortzusetzen. Auch cool: Meisterdetektiv Pikachu findet ihr jetzt bei Netflix.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak