Final Fantasy VII Remake: Nomura erklärt „Intergrade“ und die Bedeutung dahinter

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade hat uns Square Enix durchaus ein wenig überrascht. Wir hatten uns schon auf die Enthüllung von Episode 2 gefreut, da stellte uns Square Enix neue Inhalte für die erste Veröffentlichung vor. Dabei hatte es sich doch angedeutet.

„Noch mehr neue Spieler hinzugewinnen zu können, ist von entscheidender Bedeutung. Ich kann nicht näher ins Detail gehen, aber wir haben Pläne“, sagte Tetsuya Nomura schon im letzten Jahr der Famitsu. Diese Pläne galten eigentlich 2020, aber es ist auch gut möglich, dass die Coronavirus-Pandemie sie verschoben hat. Ob Final Fantasy VII Remake Intergrade nun Teil dieser Pläne war, wissen wir nicht. Aber wir erfahren, was „Intergrade“ zu bedeuten hat.

Zunächst einmal vertröstet Nomura gegenüber der Famitsu aber die Fans, die sehnsüchtig auf Episode 2 warten. „Um das Spiel mit der PlayStation 5 kompatibel zu machen, passieren sehr viele Dinge in alle Richtungen, wir müssen viel sortieren. Unsere EntwicklerInnen sind aber unglaublich engagiert und wir haben es zeitnah geschafft. Wir möchten, dass ihr zunächst Intergrade genießt“, so Nomura.

„Intergrade“: Eine Hommage an das Original

„Was den Titel ‚Intergrade‘ angeht, so wurde auch die verbesserte Übersee-Veröffentlichung des originalen Final Fangtasy VII damals ‚Final Fantasy VII International‘ genannt. Es ist eine Hommage an diesen Titel. Das Wort ‚integrate‘ hat die Bedeutung ‚eine Mitte‘, es dient also als Mittelpunkt zwischen Final Fantasy VII Remake und der nächsten Episode. Es bedeutet aber auch ‚umziehen‘, was eine Anspielung auf den Wechsel zur PlayStation 5 und zur nächsten Episode ist“, erklärt Nomura.

Wenn man nah am Wörterbuch bleibt, ist das sicherlich eine etwas freizügige Interpretation der Vokabel, aber Fans wissen vermutlich, was gemeint ist. Nomura möchte Final Fantasy VII Remake Intergrade aber auch nicht als „Zwischending“ verstanden wissen, das Fans getrost verpassen können.

„Wir haben auch eine neue DLC-Episode eingebaut, die sich um Yuffie dreht“, erinnert Nomura. „Es sind Inhalte, die ihr nicht verpassen solltet. Weiss ist ein großartiger Gegner im Kampfsimulator“, so Nomura. Auf Weiss freuen sich viele Fans in der Tat. Dabei besteht auch die Hoffnung, dass er mehr als nur eine Figur im Battle Simulator ist.

Final Fantasy VII: viele Projekte gleichzeitig

Danach gab Nomura noch ein paar Einblicke in interne Entscheidungen bezüglich der Welt des Remakes. „Was die Wiederbelebung der Compilation durch die Ankündigung von „EC“ [Ever Crisis] und „FS“ [First Soldier] angeht, war ich sehr überrascht, als ich von Kitase das erste Mal hörte, man wolle alles gleichzeitig machen“, so Nomura.

Sein Plan war es, dass man sich nacheinander auf die Dinge konzentriert. Kitase und Producer Ichikawa waren aber von den Ideen so angetan, dass sie es gleich und gleichzeitig realisieren wollten. Nomura hat nach eigenen Worten sogar auf die Arbeitsbelastung hingewiesen. Man hätte sich dann aber geeinigt aber festgestellt, alles müsse ohne Qualitätsverlust funktionieren.

Das ist Final Fantasy VII Remake Intergrade

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade* bringt Square Enix das Remake am 10. Juni 2021 auf PlayStation 5. Es gibt zahlreiche technische Verbesserungen, die ihr im Rahmen eines Next-Gen-Upgrades auch kostenlos bekommt, wenn ihr das Spiel für PS4 besitzt. In diesem Fall bleiben euch aber die neuen Inhalte rund um Yuffie – und eben auch Weiss – verwehrt. Diese müsst ihr dann separat kaufen. Aktuell ist Final Fantasy VII Remake auch Teil des PlayStation-Plus-Lineups für PlayStation 4.

Neuigkeiten zum Spiel können wir am 22. März erwarten. Dann wird Sony Japan Asia einen Livestream namens „Play! Play! Play!“ ausstrahlen, bei dem auch Yoshinori Kitase zu Gast ist und bei dem es neben Resident Evil Village um Final Fantasy VII Remake Intergrade gehen soll.

via Famitsu, übersetzt von AitaiKuji, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO