Captain Tsubasa lockt euch mit neuen kostenlosen Inhalten wieder auf den Fußballplatz

Bandai Namco lockt euch mal wieder mit neuen Inhalten auf den Fußballplatz. Konkret zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions*! Das Spiel bekommt einen kostenlosen Patch, der euch neben Verbesserungen am Spiel auch wieder neue Abenteuer beschert.

Dabei ist diesmal ausgerechnet Tsubasa gar nicht dabei:

Der Trainingsplan für Nankatsu ist fertig! Aber Tsubasas Verletzung ist ein Problem. Deine Mission ist es, mit Nankatsu und Tsubasas Vertreter Ishizaki alle Spiele in der neuen Heldenliga zu gewinnen! Ishizaki wird seinen Mut nutzen, um sein Team zum Ligapokal zu führen! Ryo Ishizaki, Tsubasas bester Freund seit der Grundschule. Tsubasa Ozora, das einzigartige Ass von Nankatsu. Tsubasa hat drei Meisterschaften hintereinander geholt, indem er in nationalen Mittelschulturnieren viele erbitterte Spiele gewonnen hat. Nun hat er sich allerdings am Bein und der Schulter verletzt.

In diesem neuen Szenario tretet ihr gegen mehrere berühmte Schulen an, während euch Ishizaki auf das Feld führt. Das Update bietet noch weitere Inhalte und Features, die euch Bandai Namco hier auflistet.

Eine spielbare Demo ist verfügbar

Eine kostenlose Demo zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist seit einiger Zeit für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. In der Demo könnt ihr das Tutorial und den Versus-Mode (offline oder mit bis zu vier SpielerInnen) ausprobieren. Ihr könnt eines der vier Hauptteams wählen und bei den Versus-Spielen auch Anpassungsmöglichkeiten wie Team-Management und Spiellänge nutzen.

Captain Tsubasa ist seit dem 28. August erhältlich und konnte sich schon in den ersten Verkaufstagen über 500.000 Mal weltweit verkaufen. Seitdem wird das Spiel von Bandai Namco regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Zuletzt gab es im Dezember kostenlos einen neuen Assist-Mode und neue Story-Inhalte. Außerdem gibt es natürlich auch DLC-Charaktere für eure Teams.

