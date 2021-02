Final Fantasy VII The First Soldier für Mobilgeräte angekündigt

Im Nachgang der State of Play war Square Enix munter mit weiteren Final-Fantasy-VII-Ankündigungen beschäftigt. Dabei geht es um gleich zwei Mobile-Titel. Beim ersten handelt es sich um Final Fantasy VII The First Soldier. Darin soll es darum gehen, der erste Soldier zu werden. Gespielt wird im populären Battle-Royal-Prinzip. Ein erster Teaser-Trailer liefert erste Eindrücke. Die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr für iOS und Android geplant.

30 Jahre vor Final Fantasy VII

Die Rahmenhandlung von Final Fantasy VII The First Soldier spielt 30 Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII. Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die Spieler trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Dabei gibt es bekannte Beschwörungen und Monster.

Teaser-Trailer

Bildmaterial: Final Fantasy VII The First Soldier, Square Enix, Ateam