PlayStation Plus im März mit Final Fantasy VII Remake aber es gibt einen Haken

PlayStation-Fans hatten mit Spannung das neue Line-up für PlayStation Plus erwartet, dessen Bekanntgabe sich etwas verspätete, was für Spekulationen sorgte. Nun ist klar, dass man zunächst State of Play abwarten wollte, bei dem Final Fantasy VII Remake in der Nacht einen ganz großen Auftritt hatte.

Square Enix hat Final Fantasy VII Remake Intergrade vorgestellt, das für PlayStation 5 erscheint und eine Extra-Episode mit Yuffie bietet. Im Anschluss an State of Play enthüllte man auch noch das Battle-Royale-Game Final Fantasy VII First Soldier sowie Final Fantasy VII Ever Crisis.

Und auch das neue PlayStation-Plus-Lineup steht im Zeichen von Final Fantasy VII Remake. Ab dem 2. März können sich PlayStation-Fans nämlich Final Fantasy VII Remake für PlayStation4 herunterladen. Außerdem steht für PS4-NutzerInnen noch Remnant: From the Ashes zur Verfügung und BesitzerInnen einer PlayStation VR dürfen sich (kurz nach der Ankündigung der nächsten VR-Generation) auf Farpoint freuen.

Nein, so funktioniert das nicht…

Wer eine PlayStation 5 besitzt (hier den Witz einfügen), darf sich auf Maquette freuen, das zur Neuerscheinung auch schon bei PlayStation Plus zur Verfügung steht. In dem Puzzlespiel müsst ihr kreativ sein, um Rätsel zu lösen und die Geschichte um Erinnerungen eines jungen Liebespaares aufzudecken.

Nun werdet ihr euch denken: Ist ja genial! Final Fantasy VII Remake geschenkt und wenn ihr irgendwann eine PlayStation 5 habt, könnt ihr einfach upgraden und euch die Yuffie-Episode separat kaufen. Aber genau so funktioniert es nicht. Sony sagt: „Die PS4-Version von Final Fantasy VII Remake, die PlayStation-Plus-Mitgliedern zur Verfügung steht, ist nicht für das Upgrade auf die digitale PS5-Version berechtigt.“ Schade.

Destruction AllStars bleibt und Oddworld: Soulstorm kommt

Weiterhin zur Verfügung steht für PS5-Fans das eigentliche Februar-Spiel Destruction AllStars. Es steht Abonnenten auch noch im ganzen März zum Sichern bereit. Concrete Genie und Control: Ultimate Edition werden am 2. März aber aus dem Line-up verschwinden, hier solltet ihr noch schnell zugreifen.

Auch für den April steht schon fest: Oddworld: Soulstorm wird dann für PlayStation 5 Teil des PlayStation-Plus-Lineups sein. Wenn ihr ein PlayStation-Plus-Abo habt (wahrscheinlich) und auch eine PlayStation 5 (wahrscheinlich nicht), dann könnt ihr das neue Oddworld zur Veröffentlichung am 6. April also ohne zusätzliche Kosten zocken.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO