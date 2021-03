Warum ihr in Final Fantasy VII Remake Intergrade auf einen neuen Antagonisten trefft

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird mit Yuffie Kisaragi nicht nur einen neuen Charakter auf der „guten Seite“ bieten. Es gibt auch einen neuen Gegenspieler, der allerdings längst nicht so bekannt ist wie Yuffie. Um Weiss zu kennen, reicht es nämlich nicht, das Originalspiel gespielt zu haben. Weiss ist ein Antagonist aus Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII und wie wir wissen, wird er auch in Final Fantasy VII Remake Intergrade eine Rolle spielen.

Ein neuer Antagonist in Final Fantasy VII Remake ist natürlich etwas, was auf die Geschichte des Spiels großen Einfluss hat und es deutlich vom Original abhebt. Aber es ist auch nichts, was uns überraschen würde. Auch Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 ist bereits eigene, neue Wege gegangen und schaffte es trotzdem, dem Original treu zu bleiben. So trafen wir zum Beispiel auf den völlig neuen Charakter Roche.

Der erste Kampf gegen Cloud

Aber wer ist nun dieser Weiss und warum entschloss man sich, ihn ins Remake zu integrieren? „Wir haben uns für Weis als Antagonisten in Final Fantasy VII Remake Intergrade entschieden, weil wir eine starke und einschüchternde Alternative zu Sephiroth wollten“, erklärte Tetsuya Nomura in einem Interview mit der Famitsu.

„Es wird das erste Mal überhaupt sein, dass Weiss und Cloud gegeneinander kämpfen. Das ist etwas, das ich persönlich schon immer seit der Veröffentlichung für PS4 sehen wollte“, so Nomura weiter. Allerdings wird Weiss auch nicht der einzige Gegner sein, auf den ihr trefft. „Es wird auch einen Boss in Yuffies Geschichte geben, der sich von Weiss unterscheidet“, so Nomura.

In Dirge of Cerberus ist Weiss der Anführer der Deepgrounds, einer Gruppe von Elite-SOLDATEN, die mindestens so stark oder noch stärker als Sephiroth sind. Viel mehr möchten wir nicht verraten. Wer dennnoch mehr wissen möchte, findet zahlreiche Berichte über Weiss im Internet. Denn er ist ja kein unbeschriebenes Blatt.

Wenn ihr ihn in Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII selbst erleben wollt, bleibt euch aber weiterhin nur die originale PlayStation-2-Version. Es gibt bis heute kein Remaster oder keine Neuveröffentlichung für aktuelle Plattformen. Immerhin gibt es das PS2-Original von Dirge of Cerberus* schon für wenige Euro gut erhalten bei ebay.

Das ist Final Fantasy VII Remake Intergrade

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade* bringt Square Enix das Remake am 10. Juni 2021 auf PlayStation 5. Es gibt zahlreiche technische Verbesserungen, die ihr im Rahmen eines Next-Gen-Upgrades auch kostenlos bekommt, wenn ihr das Spiel für PS4 besitzt. In diesem Fall bleiben euch aber die neuen Inhalte rund um Yuffie – und eben auch Weiss – verwehrt. Diese müsst ihr dann separat kaufen.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO