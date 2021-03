Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Remake Intergrade am 21. März im Sony-Livestream

Am 10. Juni 2021 wird Final Fantasy VII Remake Intergrade* weltweit für PlayStation 5 erscheinen. Final Fantasy VII Remake Intergrade wird mit Yuffie Kisaragi nicht nur einen neuen Charakter auf der „guten Seite“ bieten. Es gibt auch einen neuen Gegenspieler: Weiss. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche technische Verbesserungen. Und schon bald werden wir wohl neue Einblicke erhalten!

Sony Interactive Entertainment Japan Asia wird am 21. März um 12 Uhr deutscher Zeit den Livestream “Play! Play! Play! – A talk show that makes you want to play” präsentieren. Ihr könnt euch die Show live mit der YouTube-Einbindung unten ansehen, wenn es so weit ist. Eine Stunde lang will man in der Show Resident Evil Village und Final Fantasy VII Remake Intergrade vorstellen.

Von Capcom ist dabei Director Morimasa Sato zu Gast, dem Kayo Satoh und Hatsune Matsushima zur Seite stehen. Square Enix schickt Producer Yoshinori Kitase, der von Entertainer Hatsune Matsushima und Takuya Nakamura begleitet wird.

Die Laufzeit von einer Stunde und die prominenten Gäste machen durchaus Hoffnung, dass wir auch einige neue Einblicke bekommen. Auch, wenn die Shows Japan-exklusiv sind und beide Spiele natürlich für den weltweiten Markt von großer Bedeutung sind.

Final Fantasy VII Remake jetzt in PlayStation Plus

Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Auch neue Gameplay-Element werden versprochen. Falls ihr Final Fantasy VII Remake erstmal ausprobieren möchtet, könnt ihr das aktuell bei PlayStation Plus tun. Diese Version ist allerdings nicht zum Next-Gen-Upgrade berechtigt.

