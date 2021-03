Dienstag um 12 Uhr im Livestream: Falcom feiert seinen 40. Geburtstag mit neuen Infos zu Kuro no Kiseki

2021 ist das Jahr der großen Jubiläen. Nintendo blickt etwa auf stolze 35 Jahre von The Legend of Zelda zurück. Den Geburtstag leitete man bereits durch die Ankündigung einer Switch-Portierung des Wii-Abenteuers The Legend of Zelda: Skyward Sword ein. Außerdem winken allerlei Rabatte und Aktionen zu Ehren des alteingesessenen Helden in Grün. Aber nicht nur Nintendo feiert allerhand Geburtstage. Dieses Jahr markiert auch das 40. Jubiläum von Falcom, dem Entwicklerstudio hinter alteingesessenen Marken wie Ys und The Legend of Heroes.

Livestream mit Infos zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki

Dengeki Online nahm sich den runden Geburtstag nun zum Anlass, um einen „Falcom 40th anniversary“-Livestream anzukündigen. Dieser soll am 9. März 2021 um 12:00 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen – über YouTube könnt ihr dabei sein.

Im Rahmen des Livestreams sollen die Ergebnisse der „40th anniversary“-Umfrage bekannt gemacht werden. Auch auf die Geschichte des Studios will man zurückblicken. Außerdem dürfen wir mit neuen Informationen bezüglich des neuesten Ablegers der „The Legend of Heroes“-Reihe rechnen – The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki. Insbesondere zeigt man neue Charaktere und das Kampfsystem.

Im Dezember letzten Jahres gab es bereits erste Informationen zum Titel und seinen ProtagonistInnen. Neben dem Dengeki-Team soll im Rahmen des Streams auch Falcom-Präsident Toshihiro Kondo zu Wort kommen.

Zuletzt veröffentlichten Falcom in Zusammenarbeit mit NIS America hierzulande übrigens den aktuellsten Ableger der „Ys“-Reihe. Wir haben Ys IX: Monstrum Nox genau unter die Lupe genommen. Ob uns Adols Abenteuer in der Gefängnisstadt Balduq gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Und auf welches Jubiläum ihr euch 2021 am meisten freut, dürft ihr zudem gern im Rahmen der aktuellen Sonntagsfrage mit uns teilen!

Der Livestream am 9. März um 12 Uhr

via Gematsu, Bildmaterial: Falcom