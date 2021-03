Dragon Ball Z: Kakarot widmet Trunks im Frühsommer eine neue Story-Arc

Bandai Namco hat mit einem neuen Trailer erste detaillierte Einblicke in den kommenden dritten DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot gegeben. „Trunks the Warriors of Hope“ soll im Frühsommer erscheinen. SpielerInnen können sich auf einen Story-Arc mit Trunks aus der Zukunft freuen.

Dragon Ball Z: Kakarot ist für PS4, Xbox One und PCs erhältlich. Im März verkündete Bandai Namco, dass „Kakarot“ stolze zwei Millionen Exemplare weltweit absetzte. Und auch hierzulande holte sich das Action-Rollenspiel den Game Sales Award für 100.000 verkaufte Kopien. Im November schien der zweite DLC „Eine neue Kraft erwacht – Teil 2“.

Der neue Trailer zu „Trunks the Warrior of Hope“

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2