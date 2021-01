Sonntagsfrage: Auf welches Videospieljubiläum freut ihr euch am meisten?

In diesem Jahr feiern diverse Videospielreihen ihr Jubiläum. So präsentierte The Pokémon Company bereits einen Trailer zum 25. Geburtstag der Reihe. Fans dürfen sich unter anderem über New Pokémon Snap freuen, welches am 30. April erscheint. Zudem gibt es bereits Gerüchte zu den Remakes von den Editionen Diamant & Perl, die ebenfalls ihr 15. Jubiläum feiern. Ach ja, und Katy Perry ist auch mit von der Partie.

Nachdem Mario vergangenes Jahr 35 Jahre alt wurde, geht es dieses Jahr mit Zelda und Metroid weiter. Eventuell gibt es dieses Jahr auch eine schöne 3D-Collection zu den Titeln? Jedoch hat Nintendo noch nichts angekündigt und wir dürfen gespannt sein. Zumindest gab Atlus schon bekannt, dass sich Pläne zum Jubiläum von Persona in Arbeit befinden.

Zu den anderen Aufzählungen in der Liste ist so gut wie nichts bekannt. Das neue Halo lässt noch ein wenig auf sich warten und könnte dieses Jahr erscheinen. Ob es etwas Neues zu Overwatch gibt, wird sicherlich die Blizzcon zeigen. Crash Bandicoot erhielt mit It’s About Time bereits im letzten Jahr einen neuen Ableger.

Wie sieht es bei euch aus? Über welches Videospieljubiläum freut ihr euch am meisten? Eventuell ist es auch ein Jubiläum, welches in meiner Auflistung nicht vorhanden ist. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen möchtet. (Mehrfach-Auswahl möglich.)



