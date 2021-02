The Legend of Zelda: Hier gibt dicke Rabatte und schöne Aktionen zum 35. Geburtstag

An diesem Wochenende wird die Legende von Zelda stolze 35 Jahre alt. Am 21. Februar 1985 nahm sie mit The Legend of Zelda ihren Anfang. Ein guter Anlass, um zu feiern. Dachten auch viele Zelda-Fans, die bei der letzten Nintendo-Direct-Ausstrahlung möglicherweise etwas enttäuscht zurückblieben.

Zwar wurde ihnen Skyward Sword HD serviert (und man kann es mit Button-Steuerung spielen), aber damit war nach wochenlangen Gerüchten nun wirklich zu rechnen. Allenfalls die schicken Zelda-Joy-Con gehen wohl als Überraschungsgeschenk durch.

Anders als Nintendo lässt es sich der Handel natürlich nicht nehmen, Zelda zu feiern. Logisch, damit kann man ja auch Geld verdienen. Zavvi macht es besser als Nintendo und läutet das „Zelda-Wochenende“ ein. Dabei gibt es zahlreiche Rabatte und Aktionen rund um Zelda und Nintendo.

Ihr bekommt zum Beispiel 40 % Rabatt auf Nintendo-Kleidung, darunter natürlich auch Zelda-Hoodies und mehr. Nintendo-Collectibles, auch mit Zelda-Thematik, gibt es drastisch reduziert. Zum Beispiel eine goldene Tasse, die dem NES-Modul nachempfunden ist. Und vieles mehr.

Falls ihr auf die Eröffnung der Feierlichkeiten von Nintendo wartet, bleibt ja auch noch etwas Zeit. Das Jahr ist noch lang. In der Gerüchteküche köcheln weitere Remaster. Aber geben wir uns erstmal mit dem zufrieden, was offiziell ist. Seht nachfolgend noch einmal den neuen Trailer zu Skyward Sword HD!

Bildmaterial: Nintendo