The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint im Juli für Nintendo Switch

Im Zuge der ersten vollwertigen Nintendo Direct seit laaanger Zeit meldete sich Eiji Aonuma zu Wort. Und nein, ein Lebenszeichen des „Breath of the Wild“-Nachfolgers gab es leider nicht. Neuigkeiten zum heiß erwarteten Titel sollen aber noch gewiss im Laufe des Jahres folgen. Um uns die Wartezeit zu versüßen, enthüllte Aonuma aber im selben Atemzug einen Serienableger, der nun seinen Weg auf Nintendos Hybridkonsole findet. Und wohl keine Überraschung mehr ist. Die Rede ist von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

So beschreibt Nintendo den Titel:

Erlebe die früheste Geschichte der Chronologie von The Legend of Zelda und reise mit Link zu einer Welt über den Wolken und in unbekannte Tiefen, um seine Kindheitsfreundin Zelda zu finden. Ausgestattet mit Schwert und Schild stellt sich Link mächtigen Gegnern im Kampf, löst knifflige Rätsel und fliegt auf dem Rücken des riesigen Wolkenvogels durch dieses epische Abenteuer.

Ursprünglich für Nintendo Wii im Jahr 2011 veröffentlicht, stach der Titel vor allem durch die (mehr oder minder gute) Bewegungssteuerung via Wii Remote Plus und dem Nunchuck heraus. Dieses Feature schafft es auch in das HD-Remaster. Die Joy-Con-Controller sollen dabei noch genauer und intuitivere Bewegungen ermöglichen.

Ist euch das Gefuchtel zu blöd, gibt es gute Nachrichten: für die Neuauflage hat man eine „Button-Only“-Steuerungsmethode entwickelt. Per rechten Stick geben SpielerInnen hier die Richtung der Schwerthiebe vor. So soll es auch im Handheld-Modus möglich werden, sich effizient durch Links Abenteuer zu kämpfen.

Veröffentlichungsdatum und schicke Joy-Cons

Weiterhin präsentierte man neue Joy-Cons in der „Skyward Sword“-Edition. Diese sind in ihrer Optik an das ikonische Master-Schwert und das Hylia-Schild angelehnt. Die Joy-Cons sollen passend zur Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD verfügbar werden. Apropos: ein Veröffentlichungstermin nannte man auch und zwar den 16. Juli 2021.

Ein schöner (vorzeitiger) Startschuss ins 35-jährige Jubiläum der Serie. Freut ihr euch über die Ankündigung? Welche Neuauflagen würdet ihr noch gern im Laufe des Jahres sehen?

„Skyward Sword HD“ im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Nintendo