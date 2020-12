Falcom zeigt den Protagonisten und die Heldin aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki

Tröpfchenweise erreichen uns neue Details zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, dem nächsten Ableger der Trails-Serie von Falcom. Nachdem man das Gesicht des Protagonisten zunächst nicht erkennen konnte, hat sich das nun geändert. Unten seht ihr die beiden Charaktere in einem offiziellen Artwork. Die Illustration stammt von Katsumi Enami. Wie gefallen euch die beiden?

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen. Die Veröffentlichung soll in Japan im nächsten Jahr zum 40. Geburtstag von Falcom für noch nicht genannte Konsolen erfolgen. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Es geht nach Calvard

Kuro no Kiseki spielt in der Republik Calvard, welche von vielen Ethnien bewohnt wird. Durch Reparationen nach dem Krieg erlebte die Nation einen nie dagewesenen Aufschwung. Probleme mit der Immigration sorgen jedoch für Spannungen und ein neuer Präsident strebt radikale Reformen an. Die politische Lage im Jahr S.1208 ist instabil in Calvard.

In dieser Situation erhält ein junger „Spriggan“ in der Hauptstadt von Calvard einen besonderen Auftrag, welcher in der Folge die ganze Nation erschüttert. „Spriggans“ sind dabei Mittelsmänner, welche versteckt operieren. Sie arbeiten je nachdem als Detektive, Unterhändler oder Kopfgeldjäger.

Und was ist mit dem Action-Gameplay?

Die Fortbewegung und die Kämpfe sollen ohne Übergang sein. Trotz der Action-Elemente sollen den Spielern keine komplizierten Tastenkombinationen zugemutet werden. Diese erfolgen jedoch nun in Echtzeit ohne Pausen. Jedoch soll die Möglichkeit geboten werden, in einen kommandobasierten Kampfstil zu wechseln. Arts und Crafts bleiben erhalten, ARCUS wurde hingegen durch Xipha ersetzt. Auch Combat Links oder Brave Orders sucht man vergebens, hier gibt es jedoch ein neues System.

Zudem gibt es, abhängig vom Spielstil, die Einstufung des Protagonisten als „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“. Dies beeinflusst seinen Status sowie die Geschichte. Es wird auch möglich sein, bei NPCs an Informationen zu gelangen, welche später nützlich sein können.

Schon vor der offiziellen Enthüllung wurde bereits verraten, dass das neue Trails auf Action und neue Charaktere setzt sowie mit einer neuen Engine entwickelt wird.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom