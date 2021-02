Nintendo Switch: PowerA veröffentlicht Pikachu-Controller zum 25. Geburtstag von Pokémon

Nintendo hat den Pokémon-Fans gestern Abend die Party mehr oder weniger verwehrt. Zumindest gab es bei Nintendo Direct keine neuen Ankündigungen rund um den 25. Geburtstag der legendären Serie. Vermutlich hat Nintendo das auf eine Pokémon-Direct ausgelagert, aber wer weiß das schon. Spekulation.

Keine Spekulation, sondern ganz real ist aber der neue PowerA Enhanced Wireless Controller im Pikachu-Design, den der Peripherie-Hersteller extra anlässlich des 25. Geburtstags veröffentlicht. Na, zumindest mit dem Controller könnt ihr dann feiern. Den Controller könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen.

Geschmückt wird der lizenzierte Controller neben Pikachu auch von einer „025“. Die Pokédex-Nummer von Pikachu, ganz gut passend zum 25. Geburtstag von Pokémon. Zufälle gibts.

Pokémon feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und The Pokémon Company hat bereits einige Pläne zur Feier enthüllt. Vor einigen Wochen gab es einen ersten Trailer, mit dem man gemeinsam mit euch durch 25 Jahre Pokémon reiste. Am Ende des Videos wird eine Zusammenarbeit von Pokémon und Popstar Katy Perry angedeutet. Dann kündigte man ein virtuelles Konzert mit Post Malone an.

Das ist alles sicherlich ganz schön, aber ob es das ist, was sich die Pokémon-Fans unter den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag ihrer Lieblingsreihe vorstellen? Immerhin, am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap – etwas Handfestes. Und in bestehenden Spielen sind Events geplant.

Bildmaterial: PowerA