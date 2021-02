Story of Seasons: Pioneers of Olive Town lässt euch die Hektik vergessen

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Auf der Sprache liegt auch der Fokus im neuen Trailer zum Spiel. Die Erzählerin präsentiert euch „ihre Story of Seasons“ nämlich komplett deutschsprachig. Nebenbei zeigt man euch, was euch im Spiel erwartet.

Am Ende steht natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen. Einige der Heiratskandidaten hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es auch deutsche Trailer der Junggesellen und Junggesellinnen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Noch mehr Abenteuer

Unlängst wurde auch ein Erweiterungspass angekündigt. Der bietet einige neue Outfits für die Heiratskandidaten, neue Nebenaufgaben und neue Junggesellen und Junggesellinnen. Letztere basieren anlässlich des 25. Geburtstags der Serie auf Charakteren der letzten drei Spiele. Einige der neuen Outfits seht ihr schon auf der offiziellen Website. Den gesamten DLC-Fahrplan findet ihr englischsprachig im Blog bei Marvelous.

Ab sofort könnt ihr Story of Seasons: Pioneers of Olive Town auch digital für Nintendo Switch vorbestellen. Als Vorbestellerbonus winkt dabei exklusiv ein Fuchskostüm. Freunde des Haptischen verzichten aber auf das Kostüm und greifen lieber zur Handelsversion* (die genauso viel kostet) oder sogar zur Deluxe Edition, die ihr bei Amazon findet*.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games