New Pokémon Snap: Am 30. April dürft ihr endlich wieder die schönsten Fotos schießen

Nach der Ankündigung von New Pokémon Snap im Sommer letzten Jahres blieb es bis heute ruhig um das Spiel, das sich viele Pokémon-Fans durchaus gewünscht haben. Einen Tag nachdem The Pokémon Company gestern mit einem Trailer die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der Pokémon-Serie eingeläutet hat, gibt es heute nun einen konkreten Veröffentlichungstermin für das Foto-Abenteuerspiel.

New Pokémon Snap wird am 30. April 2021 erscheinen und ein neuer Trailer gibt euch zusätzlich einige neue Eindrücke, was euch erwartet. Ihr trefft natürlich auf zahlreiche Pokémon in ihren natürlichen Lebensbereichen. Welchen Monsterchen ihr auflauern könnt, seht ihr nachfolgend.

New Pokémon Snap ist das erste neue „Snap“ seit Pokémon Snap vor etwa 20 Jahren für das Nintendo 64. Damals gab es nur 151 Pokémon, inzwischen sind es fast 900. Schon damals schaffte es nur die Hälfte der Pokémon ins Spiel. Mal sehen, wie es mit New Pokémon Snap wird. Was wir uns von dem neuen Spiel erwarten, hat Robert schon vor Monaten in einer Kolumne festgehalten.

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco