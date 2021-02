My Hero One’s Justice 2: Tetsutetsu Tetsutetsu kämpft ab sofort mit

Das ging nun plötzlich schnell! Ab sofort ist mit Tetsutetsu Tetsutetsu der vierte von fünf Season-Pass-Recken für My Hero One’s Justice 2 verfügbar. Er gesellt sich somit zum Trio bestehend aus Hawks, Mei Hatsume und Itsuka Kendo. Damit bekommen es die anderen Helden und Schurken ab sofort mit einem hartgesottenen Gegner zu tun. Wie das aussieht, verrät euch der Charakter-Trailer weiter unten.

Tetsu ist das japanische Wort für Eisen und somit ist auch schnell klar, was für eine Macke „Real Steel“ besitzt: Er kann seine Haut in Eisen beziehungsweise Stahl verwandeln. Damit dürfte er für seine Gegner eine ziemlich harte Nuss darstellen. Seine Macke weist außerdem eine ziemliche Ähnlichkeit zu der von Eijiro Kirishima auf. Nun könnt ihr selbst erleben, was die EntwicklerInnen für den Neuankömmling in Sachen Spielstil geplant haben.

Plus Ultra!

Wenn ihr Interesse daran habt, selbst in den Ring zu steigen, empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich. Mittlerweile ist das Spiel sogar mit einer englischen Sprachausgabe ausgestattet.

Trailer zu Tetsutetsu Tetsutetsu

Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking