Pokémon feiert Geburtstag mit einem virtuellen Konzert mit Post Malone

Pokémon feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und The Pokémon Company hat bereits einige Pläne zur Feier enthüllt. Vor einigen Wochen gab es einen ersten Trailer, mit dem man gemeinsam mit euch durch 25 Jahre Pokémon reiste. Am Ende des Videos wird eine Zusammenarbeit von Pokémon und Popstar Katy Perry angedeutet.

Und auch heute bleibt es musikalisch. The Pokémon Company kündigte ein virtuelles Musikkonzert, Headliner soll Post Malone sein. Das Konzert sei der Startschuss für das ganzjährige Musikprogramm P25 Music rund um Pokémon. P25 Music ist eine Zusammenarbeit mit der Musikszene, „um neue Songs, Stile und popkulturelle Momente à la Pokémon zu kreieren“. Popikone Katy Perry gehört eben auch dazu.

„Ich bin schon lange ein Pokémon-Fan, daher ist die Gelegenheit, beim Pokémon-Day-Konzert zum 25-jährigen Bestehen als Headliner aufzutreten, einfach großartig“, sagte Post Malone. Das Konzert wird am 28. Februar ab 1:00 Uhr MEZ auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal, dem offiziellem Pokémon-Twitch-Kanal und auf der Pokémon-Website kostenlos zu sehen sein.

Das ist alles sicherlich ganz schön, aber ob es das ist, was sich die Pokémon-Fans unter den Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag ihrer Lieblingsreihe vorstellen? Immerhin, am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap – etwas Handfestes. Und in bestehenden Spielen sind Events geplant.

Zusätzlich zu dem bereits angekündigten Event Pokémon GO-Tour: Kanto am 20. Februar wird The Pokémon Company International am 25. Februar ein spezielles Passwort verteilen, mit dem Spieler der Pokémon-Videospielreihe ein besonderes Pikachu zu ihren Spielen Pokémon Schwert und Pokémon Schild hinzufügen können. Passend zum musikalischen Thema des Jahres kennt dieses Pikachu die Attacke Gesang, die es normalerweise nicht erlernen kann.

Mal sehen, was man sich noch so einfallen lässt.

Der Trailer zum virtuellen Konzert

Bildmaterial: The Pokémon Company