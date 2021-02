Pokémon Presents: Morgen steigt die große Geburtstagsparty – worauf ihr hoffen könnt

Darauf haben Pokémon-Fans weltweit natürlich gehofft, besonders nachdem die letzte und erste große Nintendo-Direct-Ausgabe seit langer Zeit völlig ohne Pokémon-Material ausgekommen ist. The Pokémon Company und Nintendo haben heute ein Pokémon Presents angekündigt, sozusagen ein Pokémon-Direct.

Die Videopräsentation wird morgen, am 26. Februar 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit bei Youtube veröffentlicht. Noch ganz pünktlich zum bevorstehenden 25. Geburtstag der Pokémon-Serie am 28. Februar 2021. Fans können also das ganze Wochenende über feiern, auch dank des virtuellen Konzerts mit Post Malone in der Nacht des 28. Februar.

Voraussetzung für gute Stimmung ist natürlich auch, dass Pokémon Presents für Fans zufriedenstellend verläuft. Das liegt natürlich – wie auch bei Nintendo Direct – vor allem an den Erwartungen eines jeden Einzelnen. 20 Minuten soll die Laufzeit von Pokémon Presents haben.

Was erwartet ihr von der Show, was erhofft ihr euch?

Etwas Handfestes gibt es schon jetzt. Am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap. Außerdem hat Peripherie-Hersteller PowerA einen neuen, kabellosen Switch-Controller in Pikachu-Optik zum 25. Geburtstag angekündigt. Seit einiger Zeit gibt es schon Gerüchte um neue Remakes. Und Katsuhiro Harada hätte große Lust darauf, Pokémon Tekken fortzusetzen. Auch cool: Meisterdetektiv Pikachu findet ihr jetzt bei Netflix.

Die aktuelle Verteilaktion eines Schillerndes Riffex für Pokémon Schwert und Schild gehört allerdings nicht zur Party rund um den 25. Geburtstag. Damit feiert man die Veröffentlichung der neuen Sammelkartenerweiterung Glänzendes Schicksal*.

Bildmaterial: The Pokémon Company