Pokémon: 25 Jahre voller Erinnerungen – und neuerdings mit Katy Perry

Während Fans weltweit immer noch versuchen, Pokémon Rote Edition über ein Twitter-Avatar zu spielen und zu beenden, hat The Pokémon Company heute offiziell die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der Pokémon-Serie eröffnet. Im November präsentierte The Pokémon Company zunächst ein offizielles Logo zu den Feierlichkeiten. Heute gibt es nun einen neuen Trailer, der euch „25 Jahre voller Erinnerungen“ präsentiert.

Am Ende des Videos wird eine Zusammenarbeit von Pokémon und Popstar Katy Perry angedeutet. Was uns dabei genau erwartet, ist noch nicht bekannt. Sie hat 2019 nach eigenen Angaben selbst das Pokémon Café in Japan besucht und findet Pikachu süß, wie sie People.com erzählt.

Und weiter sagt Katy Perry:

„Pokémon ist eine Konstante in meinem Leben gewesen, vom Spielen der ersten Videospiele auf meinem Game Boy über das Tauschen von Pokémon-Sammelkartenspiel-Karten beim Lunch bis hin zu den Abenteuern beim Fangen von Pokémon auf der Straße mit Pokémon GO. Ich habe sogar das Pokémon Café in Japan besucht, als ich auf Tour war! Es ist eine Ehre, ausgewählt zu werden, um ein Franchise zu feiern, das mir in den letzten 25 Jahren so viel Freude bereitet hat, und beobachten zu können, wie es sich entwickelt hat und den Kindern in meinem Leben und auf der ganzen Welt diese Art von elektrischer Freude bringt.“

Was sind eure Erinnerungen an 25 Jahre Pokémon? Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren. Die guten, aber vielleicht auch die nicht so guten Erinnerungen. Wir sind gespannt.

Übrigens: Auch die offizielle Website zu den Feierlichkeiten ist nun eröffnet.

Bildmaterial: The Pokémon Company